Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Чугуев
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19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов жилой застройки РФ в Чугуеве пострадали дома, магазины и другие объекты инфраструктуры.
  • В Донецке также произошли трагические события, включая гибель гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов.
  • Обстрелы были осуществлены армией РФ с использованием ракет и артиллерии, оставив за собой разрушения и жертвы.

В результате удара РФ по Чугуеву пострадало 9 человек

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.

Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

По информации областной прокуратуры Харьковской области, Россия нанесла удары двумя ракетами "Искандер-М".

Обстрел РФ Чугуева
Обстрел РФ Чугуева
Обстрел РФ Чугуева

Армия РФ атаковала Донбасс - есть погибшие

18 июля армия РФ по артиллерии обстреляла с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она скончалась.

Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.

Военные РФ обстреляли поселок Большая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супруги 48 и 56, которые находились в доме, получили ранения.

Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.

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