Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве — есть раненые

19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.
Главные тезисы
- В результате обстрелов жилой застройки РФ в Чугуеве пострадали дома, магазины и другие объекты инфраструктуры.
- В Донецке также произошли трагические события, включая гибель гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов.
- Обстрелы были осуществлены армией РФ с использованием ракет и артиллерии, оставив за собой разрушения и жертвы.
В результате удара РФ по Чугуеву пострадало 9 человек
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.
Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.
В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.
Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.
По информации областной прокуратуры Харьковской области, Россия нанесла удары двумя ракетами "Искандер-М".
Армия РФ атаковала Донбасс - есть погибшие
18 июля армия РФ по артиллерии обстреляла с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она скончалась.
Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.
Военные РФ обстреляли поселок Большая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супруги 48 и 56, которые находились в доме, получили ранения.
Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.
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