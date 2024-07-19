Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве — есть раненые

19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.

В результате удара РФ по Чугуеву пострадало 9 человек

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.

Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

По информации областной прокуратуры Харьковской области, Россия нанесла удары двумя ракетами "Искандер-М".

Обстрел РФ Чугуева

Обстрел РФ Чугуева

Обстрел РФ Чугуева

Армия РФ атаковала Донбасс - есть погибшие

18 июля армия РФ по артиллерии обстреляла с. Плещеевка Краматорского района. В результате попадания в жилой дом погиб 85-летний мужчина. Его жену пытались спасти, однако она скончалась.

Также оккупанты нанесли удар по селу Гродовка Покровского района, попав в частный сектор, в результате чего погибли три женщины в возрасте 26, 32 и 77 лет.

Военные РФ обстреляли поселок Большая Новоселка Волновахского района, предварительно, КАБ-250. Супруги 48 и 56, которые находились в доме, получили ранения.

Еще один 58-летний мужчина был травмирован в г. Железное, которое оккупанты обстреляли, вероятно, из артиллерии.