Армія РФ двічі обстріляла житлову забудову в Чугуєві — є поранені

19 липня окупаційна армія РФ завдала удару по центру Чугуєва Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали дев'ять осіб, серед постраждалих 14-річний хлопчик.
Головні тези:
- Унаслідок обстрілів РФ у Чугуєві зафіксували пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.
- Рятувальники, медики та правоохоронні органи працюють над ліквідацією наслідків обстрілів у Чугуєві і наданням допомоги постраждалим.
- За інформацією обласної прокуратури Харківської області, обстріли Росія здійснила з використанням ракет “Іскандер-М” та артилерії.
У результаті удару РФ по Чугуєву постраждало 9 осіб
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська армія двічі вдарила по центральній частині міста Чугуїв.
Перше влучання було поряд з будинком. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.
Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Рятувальники, медики, правоохоронні органі — всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.
За інформацією обласної прокуратури Харківської області Росія завдала ударів двома ракетами "Іскандер-М".
Армія РФ атакувала Донеччину — є загиблі
18 липня армія РФ з артилерії обстріляла с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув 85-річний чоловік. Його дружину намагалися врятувати, проте вона померла.
Також окупанти завдали удару по селу Гродівка Покровського району, влучивши у приватний сектор, внаслідок чого загинули три жінки віком 26, 32 та 77 років.
Військові РФ обстріляли селище Велика Новосілка Волноваського району, попередньо, КАБ-250. Подружня пара 48 та 56, яка перебувала в оселі, дістала поранення.
Ще одного 58-річного чоловіка було травмовано у м. Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.
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