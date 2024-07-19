Армія РФ двічі обстріляла житлову забудову в Чугуєві — є поранені

19 липня окупаційна армія РФ завдала удару по центру Чугуєва Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали дев'ять осіб, серед постраждалих 14-річний хлопчик.

У результаті удару РФ по Чугуєву постраждало 9 осіб

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська армія двічі вдарила по центральній частині міста Чугуїв.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Перше влучання було поряд з будинком. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронні органі — всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

За інформацією обласної прокуратури Харківської області Росія завдала ударів двома ракетами "Іскандер-М".

Обстріл РФ Чугуєва

Обстріл РФ Чугуєва

Обстріл РФ Чугуєва

Армія РФ атакувала Донеччину — є загиблі

18 липня армія РФ з артилерії обстріляла с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув 85-річний чоловік. Його дружину намагалися врятувати, проте вона померла.

Також окупанти завдали удару по селу Гродівка Покровського району, влучивши у приватний сектор, внаслідок чого загинули три жінки віком 26, 32 та 77 років.

Військові РФ обстріляли селище Велика Новосілка Волноваського району, попередньо, КАБ-250. Подружня пара 48 та 56, яка перебувала в оселі, дістала поранення.

Ще одного 58-річного чоловіка було травмовано у м. Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.