Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині — є загиблі

Херсонська ОВА
Херсонщина
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18 та 19 липня окупаційна армія РФ обстріляла селище Білозерка на Херсонщині, випустивши близько сорока снарядів.

Головні тези:

  • Внаслідок обстрілу військ РФ загинули двоє осіб та було пошкоджено десятки цивільних будівель.
  • Херсонська обласна прокуратура підтвердила інформацію про поранених та загиблих внаслідок масованого обстрілу з боку російських військових.
  • У результаті обстрілу РФ у Чугуєві пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та інша цивільна інфраструктура. Рятувальники та медики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Внаслідок обстрілу РФ на Херсонщині загинуло двоє осіб

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА. 

Окупанти били по Білозерці з РСЗВ «Град», випустивши близько сорока снарядів. Через це пошкоджено з шість десятків цивільних будівель, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі відомо про двох загиблих. З-під завалів дістали тіло жінки. Також є поранені, серед яких медичні працівники. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок масованого обстрілу Білозерки поранені 11 людей.

Армія РФ двічі обстріляла житлову забудову в Чугуєві — є поранені

19 липня окупаційна армія РФ завдала удару по центру Чугуєва Харківської області. У результаті обстрілу поранення отримали дев'ять осіб, серед постраждалих 14-річний хлопчик. 

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російська армія двічі вдарила по центральній частині міста Чугуїв.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Перше влучання було поряд з будинком. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини. 

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок. 

Рятувальники, медики, правоохоронні органі — всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

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