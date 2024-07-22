В ГУР розкрили деталі виробництва підводних дронів Magura V5

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону відповів на запитання про вдосконалення українських надводних дронів Magura V5.

Як проходить виробництво підводних дронів Magura V5

Що стосується виробництва, то якихось деталей я вам розкрити не можу. Я можу сказати, що триває процес як самого виробництва, так і вдосконалення, розробки та набуття нових спроможностей для цих апаратів, — розповів Єрін. Поширити

На запитання, чи варто чекати Україні на підводний аналог дрона Magura V5, представник ГУР відповів: "Деталей розкривати не буду. Можу сказати, що робота триває, результати будуть і ви їх обов'язково побачите".

Українські дрони Magura V5

Напередодні польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, в якому виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше в ГУР анонсували нові сюрпризи для окупантів, пов'язані з українськими надводними дронами Magura V5.

Водночас у розвідці повідомили, що Росія намагається відтворити морські дрони Magura V5. Однак, ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію.