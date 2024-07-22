В ГУР розкрили деталі виробництва підводних дронів Magura V5

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону відповів на запитання про вдосконалення українських надводних дронів Magura V5.
Головні тези:
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України розкриті деталі виробництва підводних дронів Magura V5.
- Українські надводні дрони Magura V5 володіють високою ефективністю та вже здобули визнання у журналістських дослідженнях.
- Росія намагається відтворити морські дрони Magura V5, але Україна залишається на чолі у розвитку подібних технологій.
- Представник ГУР не розкриває всіх деталей виробництва, але обіцяє, що результати роботи будуть видимі у майбутньому.
- Вдосконалення та розвиток українських дронів Magura V5 триває, забезпечуючи країну потужними засобами військової розвідки та оборони.
Як проходить виробництво підводних дронів Magura V5
На запитання, чи варто чекати Україні на підводний аналог дрона Magura V5, представник ГУР відповів: "Деталей розкривати не буду. Можу сказати, що робота триває, результати будуть і ви їх обов'язково побачите".
Українські дрони Magura V5
Напередодні польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, в якому виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.
Раніше в ГУР анонсували нові сюрпризи для окупантів, пов'язані з українськими надводними дронами Magura V5.
Водночас у розвідці повідомили, що Росія намагається відтворити морські дрони Magura V5. Однак, ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію.
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