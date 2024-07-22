Зброя помсти. У ГУР показали роботу підрозділів ударних БпЛА — відео

Українські розвідники продовжують використовувати ударні дрони для атак по військових об'єктах країни-агресорки Росії. Роботу підрозділів Головного управління розвідки зафільмували на відео.

Як ГУР дронами нищить військові об’єкти армії РФ

Як зазначили у ГУР, перевагою над ворогом залишається висока стійкість українських дронів до засобів радіоелектронної боротьби та дальність, яка дозволяє бити по критично важливих об'єктах російського агресора.

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Далекі дронові атаки ГУР

Українські розвідники вже неодноразово завдавали ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів.

Часто цілями атаки були нафтобази та нафтопереробні заводи росіян.

Зокрема 22 липня джерела у спецслужбах повідомили, що Головне управління розвідки дронами вдарило по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Також у ніч на 10 травня під атакою дронів українських розвідників знаходився нафтопереробний завод у Калузької області. У районі НПЗ було чути кілька вибухів.