Зброя помсти. У ГУР показали роботу підрозділів ударних БпЛА — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зброя помсти. У ГУР показали роботу підрозділів ударних БпЛА — відео

ГУР
Дрон
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Українські розвідники продовжують використовувати ударні дрони для атак по військових об'єктах країни-агресорки Росії. Роботу підрозділів Головного управління розвідки зафільмували на відео.

Головні тези:

  • Українські розвідники використовують ударні дрони для атак на військові об'єкти РФ.
  • Відео показує роботу підрозділів ГУР з використанням ударних БпЛА.
  • Дрони ГУР мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та велику дальність дії.
  • Українські дрони використовуються як засіб відплати за воєнні злочини Москви.
  • Нафтобази та нафтопереробні заводи Росії стають об'єктами атак українських дронів.

Як ГУР дронами нищить військові об’єкти армії РФ

Як зазначили у ГУР, перевагою над ворогом залишається висока стійкість українських дронів до засобів радіоелектронної боротьби та дальність, яка дозволяє бити по критично важливих об'єктах російського агресора.

Наші дрони — новітня зброя відплати за всі воєнні злочини Москви.

Далекі дронові атаки ГУР

Українські розвідники вже неодноразово завдавали ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів.

Часто цілями атаки були нафтобази та нафтопереробні заводи росіян.

Зокрема 22 липня джерела у спецслужбах повідомили, що Головне управління розвідки дронами вдарило по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Також у ніч на 10 травня під атакою дронів українських розвідників знаходився нафтопереробний завод у Калузької області. У районі НПЗ було чути кілька вибухів.

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