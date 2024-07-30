В России гремит "бавовеа" на аэродроме "Моздок" — видео

30 июля под мощным ударом дронов российский военный аэродром "Моздок", который находится в Северной Осетии.

Дроны атаковали аэродром "Моздок" — первые подробности

Российские телеграмм-каналы уже обнародовали в сети первые видео мощной "бавовны" на территории страны-агрессоры.

По словам местных жителей, в небе видны следы от пуска ракет ПВО.

По предварительным данным, в результате атаки дронов никто не погиб.

Глава республики Сергей Меняйло сразу начал утверждать, что все совершавшие атаку БПЛА удалось уничтожить российской ПВО.

Он также уточнил, что два беспилотника сбиты в Моздокском районе Северной Осетии, а разрушений якобы нет.

Однако видео, которые местные жители активно публикуют в сети со своими комментариями, свидетельствуют об обратном.

К примеру, один из очевидцев атаки на видео заявляет:

Что-то бабахнуло, взорвалось — нормально так, прям капитально. Загорелось, дым идет… Поделиться

Что важно знать о российском военном аэродроме "Моздок"

“Моздок” — аэродром, с которого взлетают самолеты для ударов по территории Украины.

Именно там год назад начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, атаковавшие мирные украинские города и села.

В январе 2024 года сообщалось, что там армия РФ регулярно готовит ракеты для дальнейших ударов по территории Украины.

Более того, российские оккупанты даже начали размещать на аэродроме ложные цели, поскольку боялись ударов украинских сил.