Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ

В Генштабе ВСУ официально подтвердили, что Служба безопасности Украины и Силы обороны совместно организовали мощную "бавовну" на российской Курщине 30 июля.
Главные тезисы
- В результате удара вспыхнул пожар на вражеском объекте.
- Операция была проведена для подрыва военно-экономического потенциала российских окупантов.
- Ожидайте дополнительные детали по результатам украинской операции. Следите за развитием событий!
Пожар на нефтебазе в Курской области РФ — новые подробности
Как уже удалось узнать украинским разведчикам, в результате удара на вражеском объекте вспыхнул пожар.
Следует также обратить внимание на то, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В скором времени будет обнародована более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы — в настоящее время она уточняется.
"Бавовна" в Курске 30 июля. Как это было
По словам местных жителей, в небе над Курском в ночь на 30 июля гремели мощные взрывы.
Кроме того, они видели очень яркую вспышку.
И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.
Впоследствии он заявил, что ночью якобы были уничтожены четыре ракеты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.
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