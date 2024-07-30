Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ

В Генштабе ВСУ официально подтвердили, что Служба безопасности Украины и Силы обороны совместно организовали мощную "бавовну" на российской Курщине 30 июля.

Пожар на нефтебазе в Курской области РФ — новые подробности

Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины: нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага «Логистический центр №43» в населенном пункте Возы, Курская область РФ, — сказано в заявлении Генштаба ВСУ. Поделиться

Как уже удалось узнать украинским разведчикам, в результате удара на вражеском объекте вспыхнул пожар.

Следует также обратить внимание на то, что удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В скором времени будет обнародована более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы — в настоящее время она уточняется.

Силы обороны и дальше будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине! — заключает Генштаб ВСУ. Поделиться

"Бавовна" в Курске 30 июля. Как это было

По словам местных жителей, в небе над Курском в ночь на 30 июля гремели мощные взрывы.

Кроме того, они видели очень яркую вспышку.

И.о. губернатора региона Алексей Смирнов позже сообщил о ракетной опасности в Курской области и попросил жителей не выходить на улицу и находиться в помещениях без окон.