В Екатеринбурге произошел масштабный пожар на НПО "Автоматика", поставляющий системы радиоэлектронного оборудования для техники оккупационной армии РФ.

Что известно о пожаре на НПО "Автоматика" в Екатеринбурге

Отмечается, что огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.

Частичное обрушение крыши произошло из-за пожара в одном из цехов на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге, - сообщают РосСМИ. Поделиться

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" – это одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Там, в частности, создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".

Отмечается, что загорелся один из корпусов на территории предприятия.

Как отмечает военно-политический аналитик Александр Коваленко, предприятие специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации, и основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.

Что известно о других инцидентах на территории России

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