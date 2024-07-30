В Екатеринбурге произошел масштабный пожар на НПО "Автоматика", поставляющий системы радиоэлектронного оборудования для техники оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Пожар на НПО “Автоматика” в Екатеринбурге вызвал частичное обрушение крыши и охватил площадь в тысячу квадратных метров.
- Предприятие специализируется на системах управления и радиоэлектронном оборудовании для космической техники и армии РФ, включая управление баллистическими ракетами.
- Масштабный пожар в Екатеринбурге и атака дронов на военный аэродром в Северной Осетии свидетельствуют о напряженной ситуации в российском военно-промышленном комплексе.
- Пожар и другие инциденты поднимают вопрос о безопасности и уязвимости военно-промышленного комплекса РФ.
- Общественность озабочена последствиями пожара на НПО 'Автоматика' и требует дополнительных мер для обеспечения безопасности важных военно-технических объектов.
Что известно о пожаре на НПО "Автоматика" в Екатеринбурге
Отмечается, что огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.
"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" – это одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Там, в частности, создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".
Отмечается, что загорелся один из корпусов на территории предприятия.
Как отмечает военно-политический аналитик Александр Коваленко, предприятие специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации, и основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.
Что известно о других инцидентах на территории России
30 июля под мощным ударом дронов оказался находящийся в Северной Осетии российский военный аэродром "Моздок".
Российские телеграмм-каналы уже обнародовали в сети первые видео мощного "хлопка" на территории страны-агрессоры.
По словам местных жителей, в небе видны следы от пуска ракет ПВО.
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