В Екатеринбурге горит предприятие по производству электроники для армии РФ — видео
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В Екатеринбурге горит предприятие по производству электроники для армии РФ — видео

Пожар в Екатеринбурге
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Источник:  Телебачення Торонто

В Екатеринбурге произошел масштабный пожар на НПО "Автоматика", поставляющий системы радиоэлектронного оборудования для техники оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Пожар на НПО “Автоматика” в Екатеринбурге вызвал частичное обрушение крыши и охватил площадь в тысячу квадратных метров.
  • Предприятие специализируется на системах управления и радиоэлектронном оборудовании для космической техники и армии РФ, включая управление баллистическими ракетами.
  • Масштабный пожар в Екатеринбурге и атака дронов на военный аэродром в Северной Осетии свидетельствуют о напряженной ситуации в российском военно-промышленном комплексе.
  • Пожар и другие инциденты поднимают вопрос о безопасности и уязвимости военно-промышленного комплекса РФ.
  • Общественность озабочена последствиями пожара на НПО 'Автоматика' и требует дополнительных мер для обеспечения безопасности важных военно-технических объектов.

Что известно о пожаре на НПО "Автоматика" в Екатеринбурге

Отмечается, что огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.

Частичное обрушение крыши произошло из-за пожара в одном из цехов на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге, - сообщают РосСМИ.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" – это одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. Там, в частности, создают системы управления ракет-носителей "Союз-2".

Отмечается, что загорелся один из корпусов на территории предприятия.

Как отмечает военно-политический аналитик Александр Коваленко, предприятие специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации, и основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.

Что известно о других инцидентах на территории России

30 июля под мощным ударом дронов оказался находящийся в Северной Осетии российский военный аэродром "Моздок".

Российские телеграмм-каналы уже обнародовали в сети первые видео мощного "хлопка" на территории страны-агрессоры.

По словам местных жителей, в небе видны следы от пуска ракет ПВО.

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