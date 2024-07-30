В російському Єкатеринбурзі сталась масштабна пожежа на НПО “Автоматика”, що постачає системи радіолектронного обладнання для техніки окупаційної армії РФ.

Що відомо про пожежу на НПО “Автоматика” в Єкатеринбурзі

Зазначається, що вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів.

Часткове обвалення даху сталося через пожежу в одному з цехів на території "НВО автоматики" в Єкатеринбурзі, - повідомляють РосЗМІ. Поширити

"НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" – це одне з найбільших підприємств Росії у галузі розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Там, зокрема, створюють системи управління ракет-носіїв "Союз-2".

Зазначається, що спалахнув один з корпусів на території підприємства.

Як зазначає військово-політичний аналітик Олександр Коваленко, підприємство спеціалізується на на розробці та виробництві систем управління і засобів автоматизації, і основною його продукцією є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського, а також шахтного базування.

Що відомо про інші інциденти на території Росії

30 липня під потужним ударом дронів опинився російський військовий аеродром "Моздок", що знаходиться у Північній Осетії.

Російські телеграм-канали уже оприлюднили в мережі перші відео потужної “бавовни” на території країни-агресорки.

За словами місцевих мешканців, в небі видно сліди від пуску ракет ППО.