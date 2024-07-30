В Єкатеринбурзі палає підприємство з виробництва електроніки для армії РФ — відео
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В Єкатеринбурзі палає підприємство з виробництва електроніки для армії РФ — відео

Пожежа в Єкатеринбурзі
Джерело:  Телебачення Торонто

В російському Єкатеринбурзі сталась масштабна пожежа на НПО “Автоматика”, що постачає системи радіолектронного обладнання для техніки окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  • На підприємстві в Єкатеринбурзі відбулася пожежа, яка охопила площу близько тисячі квадратних метрів.
  • Підприємство виробляє системи управління та радіоелектронне обладнання для космічної техніки і військової апаратури.
  • Експерти зазначають, що одна з частин підприємства, яка постачає системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами, спалахнула.
  • На тлі цієї події також варто згадати атаку дронів на військовий аеродром у Північній Осетії, що стався 30 липня.
  • Пожежа на підприємстві у Єкатеринбурзі та інші подібні інциденти свідчать про напружену ситуацію в російському військово-промисловому комплексі.

Що відомо про пожежу на НПО “Автоматика” в Єкатеринбурзі

Зазначається, що вогонь охопив площу близько тисячі квадратних метрів.

Часткове обвалення даху сталося через пожежу в одному з цехів на території "НВО автоматики" в Єкатеринбурзі, - повідомляють РосЗМІ.

"НВО автоматики ім. Н.А. Семихатова" – це одне з найбільших підприємств Росії у галузі розробки та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. Там, зокрема, створюють системи управління ракет-носіїв "Союз-2".

Зазначається, що спалахнув один з корпусів на території підприємства.

Як зазначає військово-політичний аналітик Олександр Коваленко, підприємство спеціалізується на на розробці та виробництві систем управління і засобів автоматизації, і основною його продукцією є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського, а також шахтного базування.

Що відомо про інші інциденти на території Росії

30 липня під потужним ударом дронів опинився російський військовий аеродром "Моздок", що знаходиться у Північній Осетії.

Російські телеграм-канали уже оприлюднили в мережі перші відео потужної “бавовни” на території країни-агресорки.

За словами місцевих мешканців, в небі видно сліди від пуску ракет ППО.

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