Масштабна "бавовна" в Криму та Росії — перші відео вибухів і пожеж
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Масштабна "бавовна" в Криму та Росії — перші відео вибухів і пожеж

пожежа
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Джерело:  online.ua

Уночі 26 липня прогриміли вибухи у різних регіонах окупованого Росією Криму. Незадовго до цього була оголошена балістична небезпека. Також під ударом опинилися Ростовська та Курська області РФ.

Головні тези:

  • З’явилася інформація про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці.
  • Міністерство оборони РФ повідомило про атаку безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Росії, в результаті чого знищено декілька дронів.
  • Російські телеграм-канали публікують відео з масштабними пожежами у Ростовській області, які досі не можуть приборкати.

Що відомо про “бавовну” в окупованому Криму

За словами місцевих мешканців, перші гучні вибухи вони почули в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.

Згодом відео підтвердження опублікував телеграм-канал "Кримський вітер".

Також з’явилася інформація про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці.

Окрім того, вказано, що там почалася детонація боєприпасів.

Згодом прогриміли потужні вибухи в районі Окунівки та у Сімферополі.

А в окупованому російськими окупантами Севастополі місцева влада повідомила про атаку БпЛА.

Нова атака дронів на Росію 26 липня — що відомо

З заявою уже виступило Міністерство оборони РФ, яке традиційно заявляє, що змогло нібито відбити удар.

У ворожому відомстві додають, що протягом минулої ночі була здійснена атака із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації.

Окрім того, наголошується, що черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири БПЛА над Ростовською областю та два над Курською областю.

Попри це, російські телеграм-канали публікують десятки відео з наслідками атака дронів.

На них можна побачити масштабні пожежі у Ростовській області, які досі не можуть приборкати.

Також МНС РФ заявляє про вибух на підприємстві з видобутку газу в ЯНАО, однак цей інцидент жодним чином не пов'язаний з атакою дронів.

Відбувся вибух у цеху переробки конденсату. Пожежа локалізована, відкрите горіння локалізовано. Пожежі було надано II ранг складності, — йдеться в повідомленні.

Згідно з останніми даними, одна людина загинула, 8 — постраждали.

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