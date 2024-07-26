Масштабная "бавовна" в Крыму и России — первые видео взрывов и пожаров

Ночью 26 июля прогремели взрывы в разных регионах оккупированного Россией Крыма. Незадолго до этого была объявлена баллистическая опасность. Также под ударом оказались Ростовская и Курская области РФ.
Главные тезисы
- Появилась информация о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.
- Министерство обороны РФ сообщило об атаке беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России, в результате чего уничтожены несколько дронов.
- Российские телеграмм-каналы публикуют видео с масштабными пожарами в Ростовской области, которые до сих пор не могут потушить.
Что известно о "бавовне" в оккупированном Крыму
По словам местных жителей, первые громкие взрывы они услышали в Новофедоровке, в районе Окуновки и Симферополя.
Впоследствии видео подтверждение опубликовал телеграмм-канал "Крымский ветер".
Также появилась информация о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.
Кроме того, сообщается, что там началась детонация боеприпасов.
Впоследствии прогремели мощные взрывы в районе Окуновки и Симферополя.
А в оккупированном российскими оккупантами Севастополе местные власти сообщили об атаке БпЛА.
Новая атака дронов на Россию 26 июля — что известно
С заявлением уже выступило Министерство обороны РФ, которое традиционно заявляет, что смогло якобы отразить удар.
Во вражеском ведомстве добавляют, что за прошедшую ночь была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.
Кроме того, указано, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской.
Несмотря на это, российские телеграмм-каналы публикуют десятки видео с последствиями атаки дронов.
На них можно увидеть масштабные пожары в Ростовской области, которые до сих пор не могут потушить.
Также МЧС РФ заявляет о взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО, однако этот инцидент никоим образом не связан с атакой дронов.
Согласно последним данным, один человек погиб, 8 — пострадали.
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