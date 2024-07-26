Масштабная "бавовна" в Крыму и России — первые видео взрывов и пожаров

Ночью 26 июля прогремели взрывы в разных регионах оккупированного Россией Крыма. Незадолго до этого была объявлена баллистическая опасность. Также под ударом оказались Ростовская и Курская области РФ.

Что известно о "бавовне" в оккупированном Крыму

По словам местных жителей, первые громкие взрывы они услышали в Новофедоровке, в районе Окуновки и Симферополя.

Впоследствии видео подтверждение опубликовал телеграмм-канал "Крымский ветер".

Также появилась информация о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Кроме того, сообщается, что там началась детонация боеприпасов.

Впоследствии прогремели мощные взрывы в районе Окуновки и Симферополя.

А в оккупированном российскими оккупантами Севастополе местные власти сообщили об атаке БпЛА.

Новая атака дронов на Россию 26 июля — что известно

С заявлением уже выступило Министерство обороны РФ, которое традиционно заявляет, что смогло якобы отразить удар.

Во вражеском ведомстве добавляют, что за прошедшую ночь была совершена атака с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Кроме того, указано, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской.

Несмотря на это, российские телеграмм-каналы публикуют десятки видео с последствиями атаки дронов.

На них можно увидеть масштабные пожары в Ростовской области, которые до сих пор не могут потушить.

Также МЧС РФ заявляет о взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО, однако этот инцидент никоим образом не связан с атакой дронов.

Произошел взрыв в цехе переработки конденсата. Пожар локализован, открытое горение локализовано. II ранг сложности, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно последним данным, один человек погиб, 8 — пострадали.