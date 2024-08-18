Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
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Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
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Источник:  online.ua

Дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.

Главные тезисы

  • Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ вызвала возгорание резервуаров с дизтопливом.
  • Губернатор сообщил о нескольких атаках БПЛА в регионе и утверждает отсутствие пострадавших.
  • Российские медиа сообщают о взрывах и пожарах в районах аэродромов и нефтебазы в результате атак дронов.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске в Ростовской области.

Впоследствии губернатор уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".

Тем временем российские медиа сообщают, что горит нефтебаза из-за удара дронов.

Что известно о предварительных атаках на нефтебазы РФ

Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.

Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.

По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.

Были зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.

Также 22 июля дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ.

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