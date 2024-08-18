Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

Дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.
Главные тезисы
- Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ вызвала возгорание резервуаров с дизтопливом.
- Губернатор сообщил о нескольких атаках БПЛА в регионе и утверждает отсутствие пострадавших.
- Российские медиа сообщают о взрывах и пожарах в районах аэродромов и нефтебазы в результате атак дронов.
Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.
Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.
По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске в Ростовской области.
Впоследствии губернатор уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".
Тем временем российские медиа сообщают, что горит нефтебаза из-за удара дронов.
Что известно о предварительных атаках на нефтебазы РФ
Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.
Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.
По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.
Были зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и самолетов.
Также 22 июля дроны атаковали нефтебазу в Туапсе и военный аэродром в Морозовске РФ.
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