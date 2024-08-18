Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області
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18 серпня українські захисники атакували комбінат “Кавказ", що в Ростовській області РФ. 

Головні тези:

  • Сили оборони України вразили комбінат у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ.
  • Українська атака була успішно виконана силами розвідки Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними силами.
  • Російські ЗМІ раніше повідомляли про атаку дронами на підприємство у Пролетарської Ростовської області.

Що відомо про атаку Сил оборони України по комбінату РФ

Як зазначає Генштаб, в комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Що цьому передувало

18 серпня росЗМІ повідомляли, що дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.

Проте як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

Згодом губернатор уточнив, що "о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".

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