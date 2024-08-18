Сили оборони України уразили комбінат РФ у Ростовській області

18 серпня українські захисники атакували комбінат “Кавказ", що в Ростовській області РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України вразили комбінат у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ.
- Українська атака була успішно виконана силами розвідки Міністерства оборони України у співпраці зі Збройними силами.
- Російські ЗМІ раніше повідомляли про атаку дронами на підприємство у Пролетарської Ростовської області.
Що відомо про атаку Сил оборони України по комбінату РФ
Як зазначає Генштаб, в комбінаті зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.
Завдання виконано силами й засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.
Що цьому передувало
18 серпня росЗМІ повідомляли, що дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.
Проте як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.
Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
Згодом губернатор уточнив, що "о 05:35 через повторну атаку БПЛА гасіння пожежі на промбазі у Пролетарську призупинено".
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