Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области

18 августа украинские защитники атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали комбинат “Кавказ” в Ростовской области РФ, где хранились нефть и нефтепродукты для оккупационной армии.
- Атака была выполнена при помощи Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
- Согласно данным, на объекте зафиксировано две ячейки возгорания, в результате атаки возникли пожары.
Что известно об атаке Сил обороны Украины по комбинату РФ
Как отмечает Генштаб, в комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.
Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.
Что этому предшествовало
18 августа росСМИ сообщали, что дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.
Однако, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.
Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.
Впоследствии губернатор уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".
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