Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области

Что известно об атаке Сил обороны Украины по комбинату РФ

Как отмечает Генштаб, в комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.

Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется, — говорится в сообщении. Поделиться

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Что этому предшествовало

18 августа росСМИ сообщали, что дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.

Однако, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

Впоследствии губернатор уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".