Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области
Читати українською

18 августа украинские защитники атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали комбинат “Кавказ” в Ростовской области РФ, где хранились нефть и нефтепродукты для оккупационной армии.
  • Атака была выполнена при помощи Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • Согласно данным, на объекте зафиксировано две ячейки возгорания, в результате атаки возникли пожары.

Что известно об атаке Сил обороны Украины по комбинату РФ

Как отмечает Генштаб, в комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд оккупационной армии.

Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется, — говорится в сообщении.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Что этому предшествовало

18 августа росСМИ сообщали, что дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возникли загоревшиеся резервуары с дизтопливом.

Однако, как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

Впоследствии губернатор уточнил, что "в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ
Генштаб ВСУ
Генштаб подтвердил поражение ВСУ нефтебазы в Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ
Генштаб ВСУ
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?