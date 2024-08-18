Нафтобаза у Ростовській області зазнала удару від дронів українського виробництва — джерела

Дрони-камікадзе, якими у ніч на 18 серпня уразили нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» у Ростовській області, були українського виробництва. Про це Online.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ростовську нафтобазу уразили дрони українського виробництва

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Деталі щодо результатів ураження нафтобази уточнюються. Поширити

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

Дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.

Тим часом російські медіа повідомляють, що палає нафтобаза через удар дронів.