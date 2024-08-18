Нафтобаза у Ростовській області зазнала удару від дронів українського виробництва — джерела

Дрони-камікадзе, якими у ніч на 18 серпня уразили нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» у Ростовській області, були українського виробництва. Про це Online.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Головні тези:
- Дрони-камікадзе українського виробництва за даними української розвідки вразили нафтобазу у Ростовській області.
- Атака, ймовірно, спричинила пожежу в резервуарах з дизпаливом на території нафтобази.
- Губернатор Ростовської області стверджує, що система ППО відбила атаку, проте наслідком стало загоряння палива на промислових складах.
- Деталі щодо результатів ураження та можливих збитків нафтобази уточнюються у зв’язку з поточним розслідуванням.
Ростовську нафтобазу уразили дрони українського виробництва
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
Дрони атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. На місці внаслідок атаки виникла спалахнули резервуари з дизпаливом.
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.
Проте за його версією через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.
Тим часом російські медіа повідомляють, що палає нафтобаза через удар дронів.
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