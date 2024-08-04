Масштабна пожежа наближається до нафтосховища у Ростовській області РФ — відео

Увечері 4 серпня в Азові Ростовської області РФ спалахнула велика пожежа — вогонь вирує біля місцевого нафтосховища, є загроза вибуху.

“Бавовна” у Ростовській області. Що наразі відомо

За словами місцевих мешканців, стовп чорного диму настільки високий, що його бачать жителі Батайська і західної частини Ростова-на-Дону.

У МНС РФ одразу почали стверджувати, що в Азові загорілися сміття і покришки на "відкритій території".

Як зазначають представники відомства, згодом вогонь перекинувся на територію складу.

Загальна площа загоряння, згідно з останніми даними, становить 5000 квадратних метрів.

Судячи з кадрів очевидців, дим підіймається з території нафтобази, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Окрім того, досі невідома причина загоряння.

Окремі телеграм-канали стверджують, що пожежа почалася після атаки дронів.

За словами губернатора регіону, в Азові є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, зокрема на склад паливно-мастильних матеріалів.

Вогонь впритул підійшов до резервуарів сховища. Про наслідки, у разі їх займання, навіть не хочеться говорити: може рвонути так, що мало не здасться, — пише один з місцевих телеграм-каналів. Поширити

На Луганщині та Донеччині також прогриміла “бавовна”

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей пролунали потужні вибухи удень 4 серпня.

Спочатку це сталося у Луганську, а потім в окупованих Донецьку та Макіївці.

Російські загарбники почали стверджувати, що це результати роботи ракет Storm Shadow, які випустили Сили оборони України, однак офіційного підтвердження цій інформації немає.

Російські пропагандисти також почали стверджувати, що "є загроза ворожої авіації, в тому числі F-16".