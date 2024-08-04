Масштабный пожар приближается к нефтехранилищу в Ростовской области РФ — видео

Вечером 4 августа в Азове Ростовской области РФ разгорелся большой пожар — огонь бушует возле местного нефтехранилища, есть угроза взрыва.
Главные тезисы
- Вечером 4 августа в Азове Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар у нефтехранилища, создавая угрозу взрыва.
- Согласно сообщениям, пожар начался на местной свалке и перекинулся на территорию склада, площадь возгорания составляет 5000 квадратных метров.
- Есть предположение, что пожар может быть спровоцирован атакой дронов, хотя официальной информации об этом еще нет.
"Бавовна" в Ростовской области. Что известно
По словам местных жителей, столб черного дыма настолько высок, что видят его жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону.
В МЧС РФ сразу начали утверждать, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории".
Как отмечают представители ведомства, впоследствии огонь перекинулся на территорию склада.
Общая площадь возгорания, согласно последним данным, составляет 5000 квадратных метров.
Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Кроме того, до сих пор неизвестна причина возгорания.
Отдельные телеграмм-каналы утверждают, что пожар начался после атаки дронов.
По словам губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в частности на склад горюче-смазочных материалов.
На Луганщине и Донетчине также прогремела "бавовна"
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прогремели мощные взрывы днем 4 августа.
Сначала это произошло в Луганске, а затем в оккупированных Донецке и Макеевке.
Российские захватчики начали утверждать, что это результаты работы ракет Storm Shadow, выпущенных Силами обороны Украины, однако официального подтверждения этой информации нет.
Российские пропагандисты также начали утверждать, что "есть угроза вражеской авиации, в том числе F-16".
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