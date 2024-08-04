Масштабный пожар приближается к нефтехранилищу в Ростовской области РФ — видео

Вечером 4 августа в Азове Ростовской области РФ разгорелся большой пожар — огонь бушует возле местного нефтехранилища, есть угроза взрыва.

"Бавовна" в Ростовской области. Что известно

По словам местных жителей, столб черного дыма настолько высок, что видят его жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону.

В МЧС РФ сразу начали утверждать, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории".

Как отмечают представители ведомства, впоследствии огонь перекинулся на территорию склада.

Общая площадь возгорания, согласно последним данным, составляет 5000 квадратных метров.

Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, до сих пор неизвестна причина возгорания.

Отдельные телеграмм-каналы утверждают, что пожар начался после атаки дронов.

По словам губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в частности на склад горюче-смазочных материалов.

Огонь вплотную подошел к резервуарам хранилища. О последствиях, в случае их возгорания, даже не хочется говорить: может рвануть так, что мало не покажется, — пишет один из местных телеграмм-каналов. Поделиться

На Луганщине и Донетчине также прогремела "бавовна"

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прогремели мощные взрывы днем ​​4 августа.

Сначала это произошло в Луганске, а затем в оккупированных Донецке и Макеевке.

Российские захватчики начали утверждать, что это результаты работы ракет Storm Shadow, выпущенных Силами обороны Украины, однако официального подтверждения этой информации нет.