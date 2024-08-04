F-16 в Украине. Зеленский подтвердил прибытие истребителей и показал первое видео

4 августа глава государства Владимир Зеленский официально заявил, что западные истребители F-16 уже находятся в Украине.
Главные тезисы
- В Украину прибыли первые истребители F-16.
- Глава государства Владимир Зеленский подтвердил факт прибытия F-16 и выразил благодарность партнерам за помощь.
- Украина получила F-16 благодаря поддержке Дании, Нидерландов, США и других союзников.
Зеленский сообщил о прибытии F-16
Глава государства также пожелал Воздушным силам и всем воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят победу исправедливый мир для Украины.
Сколько F-16 могла получить Украина
Украинский президент пока не раскрыл количество истребителей, которые получили Воздушные силы страны.
Однако, как утверждает издание The Economist со ссылкой на свои источники, речь идет о 10 самолетах.
Журналистам также удалось узнать, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 31 июля.
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