F-16 в Украине. Зеленский подтвердил прибытие истребителей и показал первое видео

4 августа глава государства Владимир Зеленский официально заявил, что западные истребители F-16 уже находятся в Украине.

Зеленский сообщил о прибытии F-16

F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку! Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также пожелал Воздушным силам и всем воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят победу исправедливый мир для Украины.

Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава нашему народу! Слава Украине! — заявив Зеленский. Поделиться

Сколько F-16 могла получить Украина

Украинский президент пока не раскрыл количество истребителей, которые получили Воздушные силы страны.

Однако, как утверждает издание The Economist со ссылкой на свои источники, речь идет о 10 самолетах.

Журналистам также удалось узнать, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 31 июля.