Первая партия истребителей F-16, вероятно, прибыла в Украину

Первая партия американских истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Их количество остается неизвестным.

Истребители F-16 уже в Украине

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, с самого начала союзники планировали передать Украине первую партию F-16 в конце июля, и такие сроки были соблюдены.

При этом собеседники Bloomberg добавили, что количество переданных самолетов невелико.

Как уточнили источники издания, пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые проходили обучение на F-16 в последние месяцы, использовать переданные истребители сразу, займет ли этот процесс больше времени. Поделиться

Bloomberg пишет, что пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась комментировать такую информацию.

Предоставление Украине F-16: что известно

Чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом, они ответили на частые призывы украинских чиновников по поставкам таких самолетов.

Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация окупантов гораздо более современная, чем украинская.

После анонса поставки на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.

В начале июля на саммите НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался. Поделиться

Лидеры трех стран уверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.