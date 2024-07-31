Первая партия истребителей F-16, вероятно, прибыла в Украину

Первая партия американских истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Их количество остается неизвестным.
Главные тезисы
- Передана первая партия американских истребителей F-16 в Украину для уменьшения преимуществ России в воздушном пространстве.
- Украинские пилоты проходили обучение на F-16 в США и Дании, подготовка к использованию новых истребителей продолжается.
- Поставка F-16 в Украину имеет стратегическое значение для повышения обороноспособности страны и усиления партнерства с Западом.
- Истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом согласно заявлению лидеров США, Нидерландов и Дании.
- Поступление около 60 истребителей F-16 позволит сократить преимущество России в воздушном пространстве Украины и укрепить оборонную систему страны.
Истребители F-16 уже в Украине
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источников издания, с самого начала союзники планировали передать Украине первую партию F-16 в конце июля, и такие сроки были соблюдены.
При этом собеседники Bloomberg добавили, что количество переданных самолетов невелико.
Bloomberg пишет, что пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась комментировать такую информацию.
Предоставление Украине F-16: что известно
Чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом, они ответили на частые призывы украинских чиновников по поставкам таких самолетов.
Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация окупантов гораздо более современная, чем украинская.
После анонса поставки на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.
Лидеры трех стран уверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.
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