По информации западных журналистов, только 6 украинских пилотов полностью завершили обучение на американских истребителях F-16.

Что не так со сроками обучения украинских пилотов на F-16 и передачей этих истребителей Украине

В материале издания подчеркивается, что в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, которая составляет примерно 20 самолетов.

По словам президента Владимира Зеленского и военного руководства Украины, западные партнеры предоставляют Украине слишком мало современных истребителей и слишком медленно, чтобы это могло повлиять на ситуацию в развязанной Россией преступной войне.

Первые F-16, которые Украина получит от партнеров, смогут действовать исключительно в целях обороны.

Мы не будем использовать истребители слишком близко к россиянам из-за угрозы противовоздушной обороны, - объяснил один из украинских чиновников. Поделиться

Истребитель F-16

Издание отметило, что, например, российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, уже поспешил заявить, что с шестью пилотами Украина сможет задействовать только 2 истребителя одновременно, потому что "пилот не может работать круглосуточно".

Два пилота – это максимум 10 боевых вылетов в день в целом. Для всей Украины 10 вылетов F-16 – это ничто, – заявляют российские пропагандисты. Поделиться

Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте

По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко в эфире 24 канала, Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, однако сначала партнеры будут передавать считанные единицы.

Однако, как отмечает аналитик, даже незначительное количество этих самолетов будет способно существенно влиять на ход войны.

В частности, Коваленко напомнил, что в июне 2022 года Украина получила всего 4 РСЗО HIMARS.

Однако правильное применение этих четырех HIMARS на соответствующем оперативно-тактическом уровне привело к тому, что российские оккупационные войска были вынуждены сбежать с правого берега Херсонщины уже в октябре, - подчеркивает Коваленко. Поделиться

По его словам, сначала F-16 не будут принимать участие в боевых задачах по прикрытию сухопутных подразделений ВСУ на линии фронта.

Однако они смогут противодействовать российским фронтовым бомбардировщикам Су-34.

Также предоставленные самолеты будут наносить "ювелирные" удары там, "где где это будет максимально болезненно для врага".