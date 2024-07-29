В Украине разочарованы сроками подготовки пилотов и передачи истребителей F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине разочарованы сроками подготовки пилотов и передачи истребителей F-16

F-16
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Источник:  The Telegraph

По информации западных журналистов, только 6 украинских пилотов полностью завершили обучение на американских истребителях F-16.

Главные тезисы

  •  Только 6 пилотов ВСУ успешно завершили обучение на F-16
  • Украине необходимо гораздо больше истребителей F-16 для противодействия российским войскам, однако партнеры предоставляют ограниченное количество самолетов.
  • Истребители F-16 могут оказать существенное влияние на ход войны, особенно в противодействии российским бомбардировщикам и противовоздушной обороне.
  • Первоначально F-16 не будут задействованы в боевых задачах на линии фронта, но смогут выполнять точечные удары по объектам врага.
  • Украине требуется не менее 128 истребителей F-16, однако начальные партии самолетов способны оказать существенное воздействие на ход военных действий.

Что не так со сроками обучения украинских пилотов на F-16 и передачей этих истребителей Украине

В материале издания подчеркивается, что в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, которая составляет примерно 20 самолетов.

По словам президента Владимира Зеленского и военного руководства Украины, западные партнеры предоставляют Украине слишком мало современных истребителей и слишком медленно, чтобы это могло повлиять на ситуацию в развязанной Россией преступной войне.

Первые F-16, которые Украина получит от партнеров, смогут действовать исключительно в целях обороны.

Мы не будем использовать истребители слишком близко к россиянам из-за угрозы противовоздушной обороны, - объяснил один из украинских чиновников.

В Украине разочарованы сроками обучения украинских пилотов на F-16
Истребитель F-16

Издание отметило, что, например, российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, уже поспешил заявить, что с шестью пилотами Украина сможет задействовать только 2 истребителя одновременно, потому что "пилот не может работать круглосуточно".

Два пилота – это максимум 10 боевых вылетов в день в целом. Для всей Украины 10 вылетов F-16 – это ничто, – заявляют российские пропагандисты.

Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте

По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко в эфире 24 канала, Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, однако сначала партнеры будут передавать считанные единицы.

Однако, как отмечает аналитик, даже незначительное количество этих самолетов будет способно существенно влиять на ход войны.

В частности, Коваленко напомнил, что в июне 2022 года Украина получила всего 4 РСЗО HIMARS.

Однако правильное применение этих четырех HIMARS на соответствующем оперативно-тактическом уровне привело к тому, что российские оккупационные войска были вынуждены сбежать с правого берега Херсонщины уже в октябре, - подчеркивает Коваленко.

По его словам, сначала F-16 не будут принимать участие в боевых задачах по прикрытию сухопутных подразделений ВСУ на линии фронта.

Однако они смогут противодействовать российским фронтовым бомбардировщикам Су-34.

Также предоставленные самолеты будут наносить "ювелирные" удары там, "где где это будет максимально болезненно для врага".

Там, где будут наноситься такие удары, уже не сможет полноценно функционировать российское ПВО большого радиуса действия, в частности, С-300 и С-400. Именно удары F-16, равно как в свое время HIMARS, ускорят некоторые события, условия к которым сейчас достаточно успешно формируются, - объясняет аналитик.

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