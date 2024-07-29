По информации западных журналистов, только 6 украинских пилотов полностью завершили обучение на американских истребителях F-16.
Главные тезисы
- Только 6 пилотов ВСУ успешно завершили обучение на F-16
- Украине необходимо гораздо больше истребителей F-16 для противодействия российским войскам, однако партнеры предоставляют ограниченное количество самолетов.
- Истребители F-16 могут оказать существенное влияние на ход войны, особенно в противодействии российским бомбардировщикам и противовоздушной обороне.
- Первоначально F-16 не будут задействованы в боевых задачах на линии фронта, но смогут выполнять точечные удары по объектам врага.
- Украине требуется не менее 128 истребителей F-16, однако начальные партии самолетов способны оказать существенное воздействие на ход военных действий.
Что не так со сроками обучения украинских пилотов на F-16 и передачей этих истребителей Украине
В материале издания подчеркивается, что в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, которая составляет примерно 20 самолетов.
По словам президента Владимира Зеленского и военного руководства Украины, западные партнеры предоставляют Украине слишком мало современных истребителей и слишком медленно, чтобы это могло повлиять на ситуацию в развязанной Россией преступной войне.
Первые F-16, которые Украина получит от партнеров, смогут действовать исключительно в целях обороны.
Издание отметило, что, например, российский пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, уже поспешил заявить, что с шестью пилотами Украина сможет задействовать только 2 истребителя одновременно, потому что "пилот не может работать круглосуточно".
Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте
По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко в эфире 24 канала, Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, однако сначала партнеры будут передавать считанные единицы.
Однако, как отмечает аналитик, даже незначительное количество этих самолетов будет способно существенно влиять на ход войны.
В частности, Коваленко напомнил, что в июне 2022 года Украина получила всего 4 РСЗО HIMARS.
По его словам, сначала F-16 не будут принимать участие в боевых задачах по прикрытию сухопутных подразделений ВСУ на линии фронта.
Однако они смогут противодействовать российским фронтовым бомбардировщикам Су-34.
Также предоставленные самолеты будут наносить "ювелирные" удары там, "где где это будет максимально болезненно для врага".
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