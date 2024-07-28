Украина в течение нескольких недель может получить от партнеров первые истребители F-16.

Что известно о подготовке к приему и использованию F-16 в Украине

При этом, как отмечают журналисты издания, западные чиновники подчеркивают, что не стоит ожидать того, что эти боевые самолеты изменят ситуацию на фронте в развязанной Россией преступной войне.

Подчеркивается, что первые F-16, скорее всего, будут выполнять задачи по усилению ПВО.

Они вряд ли будут приближаться к линии фронта и вряд ли будут участвовать в ударе по целям оккупационной армии РФ вблизи передовой.

F-16

Западные чиновники подчеркивают, что на начальном этапе остается непонятным, смогут ли эти самолеты помешать атакам российской авиации вблизи украинской границы.

Журналисты издания ссылаются на заявление президента Владимира Зеленского, по оценкам которого необходимо около ста F-16 для борьбы с авиацией преступной армии РФ.

Аналитик из Центра новой американской безопасности Бекка Вассер отмечает, что F-16 может быть очень эффективным в качестве морально-психологического стимула для украинских военных и как способ запугивания мобилизованных на преступную войну россиян.

По ее словам, они также могут удовлетворить срочные потребности, поскольку могут сбивать вражеские самолеты и поражать наземные цели.

Украина тоже не может позволить себе неоправданные потери опытных пилотов.

При этом процесс подготовки украинских пилотов к использованию F-16 может быть исключительно постепенным.

Что известно о вооружении и условиях размещения F-16 в Украине.

Журналисты ссылаются на одного неназванного украинского военного чиновника, который заявил, что Украина получит F-16, оснащенные ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, также используемыми ПВО NASAMS в Украине.

По его словам, дальность полета одной из версий этих ракет составит более 100 км.

Однако в Украине существует ограниченное количество ракет AIM-120, которые придется разделить между F-16 и системами ЗРК NASAMS.

При этом существуют вопросы защиты объектов наземного базирования F-16, поскольку все украинские аэродромы находятся в зоне досягаемости российских ракет.

По словам украинского военнослужащего, украинское руководство не видит возможности построить крытые бетонные ангары для защиты самолетов.

Планируется, что самолеты будут защищать с помощью маскировки.

К преимуществам F-16 можно отнести радар, способный обнаруживать цели на расстоянии около 125 миль, что делает их более безопасными, поскольку пилотам не нужно подходить близко к вражеским самолетам, чтобы бить по ним.

Несмотря на то, что F-16 превосходит имеющиеся у Украины истребители, он все еще остается истребителем старого поколения по сравнению с новыми, более совершенными российскими ВВС.