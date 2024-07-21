Западные аналитики назвали условия эффективного применения F-16 Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики назвали условия эффективного применения F-16 Украиной

Авиация ВСУ
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Источник:  Business Insider

В этом году Украина должна получить от западных партнеров американские истребители F-16, которые позволят изменить ход войны и вернуть оккупированные Россией территории.

Главные тезисы

  • Необходимость изменения методов ведения боевых действий ВСУ для эффективного использования истребителей F-16.
  • Украине следует отказаться от советских подходов и принять гибкий стиль ведения войны для противостояния российской агрессии.
  • Столкновение с превосходящими силами и средствами РФ требует максимальной эффективности украинских вооруженных сил и перестройки украинских ВС под западные стратегии.
  • Офицеры нового поколения и коллективное желание проводить реформы необходимы для успешного внедрения западных стратегий в ведение войны.
  • Реформы на всех уровнях - от генерального военного штаба до взводов и эскадронов - являются необходимыми для эффективного применения истребителей F-16 украинскими вооруженными силами.

Что необходимо Украине для эффективного использования истребителей F-16

Журналисты издания отмечают, что воздушным силам ВСУ необходимо полностью изменить методы ведения боевых действий.

В докладе для аналитического центра Mitchell Institute аналитики Дэвид Дептула и Кристофер Бови отметили, что руководство Воздушных сил ВСУ должно отказаться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.

Украина должна реформировать подходы к использованию F-16
Истребители F-16

С какими проблемами сталкивается Украина на пути использования F-16

Подчеркивается, что одной из ключевых проблем для Украины является то, что многие старшие офицеры имеют опыт карьеры в армии времен СССР и следуют управлению Вооруженными силами по образу и подобию советских.

Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль войны. Эти реформы не будут легкими.

По мнению Дептулы, по крайней мере, офицеры низкого ранга имеют большое желание реформировать Вооруженные силы.

Потребуется сочетание давления со стороны руководства, давления со стороны офицеров нового поколения и коллективного желания провести реформы, чтобы принять и внедрить западный способ ведения войны по сравнению с советской моделью", - сказал он. "На уровне взводов и эскадронов уже есть желание и стремление принять новые методы Само руководство на уровне генерального военного штаба – и на уровне отдельных служб – нуждается в реформах, – отмечают аналитики в материале издания.

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