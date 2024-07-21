В этом году Украина должна получить от западных партнеров американские истребители F-16, которые позволят изменить ход войны и вернуть оккупированные Россией территории.

Что необходимо Украине для эффективного использования истребителей F-16

Журналисты издания отмечают, что воздушным силам ВСУ необходимо полностью изменить методы ведения боевых действий.

В докладе для аналитического центра Mitchell Institute аналитики Дэвид Дептула и Кристофер Бови отметили, что руководство Воздушных сил ВСУ должно отказаться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.

Истребители F-16

С какими проблемами сталкивается Украина на пути использования F-16

Подчеркивается, что одной из ключевых проблем для Украины является то, что многие старшие офицеры имеют опыт карьеры в армии времен СССР и следуют управлению Вооруженными силами по образу и подобию советских.

Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль войны. Эти реформы не будут легкими.

По мнению Дептулы, по крайней мере, офицеры низкого ранга имеют большое желание реформировать Вооруженные силы.