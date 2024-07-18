F-16 для Украины. Аналитик назвал способ защиты истребителей от РФ благодаря НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

F-16 для Украины. Аналитик назвал способ защиты истребителей от РФ благодаря НАТО

F-16 для Украины. Аналитик назвал способ защиты истребителей от РФ благодаря НАТО
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Источник:  The Washington Post

По мнению эксперта, Украине необходимо дать возможность запускать истребители F-16 из баз-хранилищ на территории стран НАТО.

Главные тезисы

  • Передача Украине возможности запускать F-16 из баз-хранилищ НАТО увеличит защиту истребителей от России.
  • Установление строгих правил взаимодействия позволит эффективно использовать украинские F-16 для обороны, не допуская провокаций со стороны России.
  • Президент Украины сообщил о решениях по F-16 и другим системам ПВО, подчеркивая поддержку партнеров и вступление в НАТО.

Почему украинские F-16 должны слетать с "баз-хранилищ" НАТО

Как отметил старший научный сотрудник Института Сагамора и капитан ВМФ в отставке Джерри Хендрикс, военные активы РФ остаются частично прикрытыми, в то время как украинские остаются незащищенными.

По мнению Гендрикса, если страны НАТО готовы пожертвовать самолеты Украине и обучать пилотов, то нужно разрешить и вылеты совершать с баз на территории Альянса, а также заправлять, перевооружать и ремонтировать самолеты там же.

Предоставление Украине доступа к такого рода "баз-хранилищам" существенно сравнило бы правила игры против противника, пользующегося несправедливыми преимуществами, имея возможность совершать беспрепятственные атаки со своих собственных земель, — уверен капитан ВМФ в отставке.

Он добавил, что необходимо будет установить строгие правила взаимодействия, например, что украинским F-16, вылетевшим из авиабаз НАТО, будет запрещено атаковать цели внутри России.

"Украинским F-16, базирующимся в странах НАТО, будет позволено атаковать цели на оккупированной Россией территории Украины. Если российские летчики-истребители попытаются преследовать эти самолеты обратно в воздушное пространство НАТО, с ними придется разобраться. России необходимо будет понять, что будь- какие подобные вторжения сами по себе будут рассматриваться как опасная эскалация, — написал Хендрикс.

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня — решения по самолетам, — подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, будут подписаны два новых договора безопасности.

Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, — объясняет глава государства.

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