F-16 для Украины. Аналитик назвал способ защиты истребителей от РФ благодаря НАТО

По мнению эксперта, Украине необходимо дать возможность запускать истребители F-16 из баз-хранилищ на территории стран НАТО.
Главные тезисы
- Передача Украине возможности запускать F-16 из баз-хранилищ НАТО увеличит защиту истребителей от России.
- Установление строгих правил взаимодействия позволит эффективно использовать украинские F-16 для обороны, не допуская провокаций со стороны России.
- Президент Украины сообщил о решениях по F-16 и другим системам ПВО, подчеркивая поддержку партнеров и вступление в НАТО.
Почему украинские F-16 должны слетать с "баз-хранилищ" НАТО
Как отметил старший научный сотрудник Института Сагамора и капитан ВМФ в отставке Джерри Хендрикс, военные активы РФ остаются частично прикрытыми, в то время как украинские остаются незащищенными.
По мнению Гендрикса, если страны НАТО готовы пожертвовать самолеты Украине и обучать пилотов, то нужно разрешить и вылеты совершать с баз на территории Альянса, а также заправлять, перевооружать и ремонтировать самолеты там же.
Он добавил, что необходимо будет установить строгие правила взаимодействия, например, что украинским F-16, вылетевшим из авиабаз НАТО, будет запрещено атаковать цели внутри России.
Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16
Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.
Также, по словам Зеленского, будут подписаны два новых договора безопасности.
Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, — объясняет глава государства.
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