F-16 для Украины. Аналитик назвал способ защиты истребителей от РФ благодаря НАТО

По мнению эксперта, Украине необходимо дать возможность запускать истребители F-16 из баз-хранилищ на территории стран НАТО.

Почему украинские F-16 должны слетать с "баз-хранилищ" НАТО

Как отметил старший научный сотрудник Института Сагамора и капитан ВМФ в отставке Джерри Хендрикс, военные активы РФ остаются частично прикрытыми, в то время как украинские остаются незащищенными.

По мнению Гендрикса, если страны НАТО готовы пожертвовать самолеты Украине и обучать пилотов, то нужно разрешить и вылеты совершать с баз на территории Альянса, а также заправлять, перевооружать и ремонтировать самолеты там же.

Предоставление Украине доступа к такого рода "баз-хранилищам" существенно сравнило бы правила игры против противника, пользующегося несправедливыми преимуществами, имея возможность совершать беспрепятственные атаки со своих собственных земель, — уверен капитан ВМФ в отставке. Поделиться

Он добавил, что необходимо будет установить строгие правила взаимодействия, например, что украинским F-16, вылетевшим из авиабаз НАТО, будет запрещено атаковать цели внутри России.

"Украинским F-16, базирующимся в странах НАТО, будет позволено атаковать цели на оккупированной Россией территории Украины. Если российские летчики-истребители попытаются преследовать эти самолеты обратно в воздушное пространство НАТО, с ними придется разобраться. России необходимо будет понять, что будь- какие подобные вторжения сами по себе будут рассматриваться как опасная эскалация, — написал Хендрикс. Поделиться

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня — решения по самолетам, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Также, по словам Зеленского, будут подписаны два новых договора безопасности.