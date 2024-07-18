F-16 для України. Аналітик назвав спосіб захисту винищувачів від РФ завдяки НАТО

На думку експерта, Україні необхідно дати можливість запускати винищувачі F-16 з "баз-сховищ" на території країн НАТО.
Головні тези:
- Надання Україні можливості взаємодії з базами НАТО значно підвищить ефективність захисту в повітряному просторі країни.
- Рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні є актуальним питанням, над яким працюють партнери країни.
- Угоди з підтримки санкцій проти Росії та вступу України в ЄС і НАТО є важливими кроками для підвищення безпеки країни.
Чому українські F-16 повинні злітати з "баз-сховищ" НАТО
Як зазначив старший науковий співробітник Інституту Сагамора і капітан ВМФ у відставці Джеррі Хендрікс, військові активи РФ залишаються частково прикритими, тоді як українські залишаються незахищеними.
На думку Гендрікса, якщо країни НАТО готові пожертвувати літаки Україні та навчати пілотів, то потрібно дозволити і вильоти здійснювати з баз на території Альянсу, а також заправляти, переозброювати та ремонтувати літаки там же.
Він додав, що необхідно буде встановити суворі правила взаємодії, наприклад, що українським F-16, які вилетіли з авіабаз НАТО, буде заборонено атакувати цілі всередині Росії.
Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16
Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.
Також, за словами Зеленського, будуть підписані дві нові безпекові угоди.
Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави.
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