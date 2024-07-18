F-16 для України. Аналітик назвав спосіб захисту винищувачів від РФ завдяки НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

F-16 для України. Аналітик назвав спосіб захисту винищувачів від РФ завдяки НАТО

F-16 для України. Аналітик назвав спосіб захисту винищувачів від РФ завдяки НАТО
Джерело:  The Washington Post

На думку експерта, Україні необхідно дати можливість запускати винищувачі F-16 з "баз-сховищ" на території країн НАТО.

Головні тези:

 

  • Надання Україні можливості взаємодії з базами НАТО значно підвищить ефективність захисту в повітряному просторі країни.
  • Рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні є актуальним питанням, над яким працюють партнери країни.
  • Угоди з підтримки санкцій проти Росії та вступу України в ЄС і НАТО є важливими кроками для підвищення безпеки країни.

Чому українські F-16 повинні злітати з "баз-сховищ" НАТО

Як зазначив старший науковий співробітник Інституту Сагамора і капітан ВМФ у відставці Джеррі Хендрікс, військові активи РФ залишаються частково прикритими, тоді як українські залишаються незахищеними.

На думку Гендрікса, якщо країни НАТО готові пожертвувати літаки Україні та навчати пілотів, то потрібно дозволити і вильоти здійснювати з баз на території Альянсу, а також заправляти, переозброювати та ремонтувати літаки там же.

Надання Україні доступу до такого роду "баз-сховищ" істотно зрівняло б правила гри проти противника, який користується несправедливими перевагами, маючи можливість здійснювати безперешкодні атаки зі своїх власних земель, — упевнений капітан ВМФ у відставці.

Він додав, що необхідно буде встановити суворі правила взаємодії, наприклад, що українським F-16, які вилетіли з авіабаз НАТО, буде заборонено атакувати цілі всередині Росії.

"Українським F-16, що базуються в країнах НАТО, буде дозволено атакувати цілі на окупованій Росією території України. Якщо російські льотчики-винищувачі спробують переслідувати ці літаки назад у повітряний простір НАТО, з ними доведеться розібратися. Росії необхідно буде зрозуміти, що будь-які подібні вторгнення самі по собі будуть розглядатися як небезпечна ескалація, — написав Гендрікс.

Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16. 

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках, — наголосив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, будуть підписані дві нові безпекові угоди. 

Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави.

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