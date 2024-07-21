Україна цього року має отримати від західних партнерів американські винищувачі F-16, які дозволять змінити хід війни та повернути окуповані Росією території.

Що необхідно України для ефективного використання винищувачів F-16

Журналісти видання зазначають, що Повітряним силам ЗСУ необхідно повністю змінити методи ведення бойових дій.

У доповіді для аналітичного центру Mitchell Institute аналітики Девід Дептула і Крістофер Бові зазначили, що керівництво Повітряних сил ЗСУ повинно відмовитись від радянсько-російської доктрини і тактики, техніки і процедур.

Винищувачі F-16

Із якими проблемами стикається Україна на шляху до використання F-16

Підкреслюється, що однією з ключових проблем для України є те, що велика кількість старших офіцерів мають досвід кар’єри в армії часів СРСР і наслідують керування Збройними силами за образом і подобою радянських.

Зіткнувшись із переважаючими силами і засобами РФ, українські військові повинні домогтися максимальної ефективності від своїх військ. Це означає гнучкий, скоординований стиль ведення війни. Ці реформи не будуть легкими.

На думку Дептули, принаймні офіцери низького рангу мають велике бажання щодо реформування Збройних сил.