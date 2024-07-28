Україна упродовж кількох наступних тижнів може отримати від партнерів перші винищувачі F-16.

Що відомо про підготовку до прийому та використання F-16 в Україні

При цьому, як зазначають журналісти видання, західні високопосадовці підкреслюють, що не варто очікувати на те, що ці бойові літаки змінять ситуацію на фронті у розв’язаній Росією злочинній війні.

Підкреслюється, що перші F-16, скоріш за все, виконуватимуть задачі з посилення ППО.

Вони навряд чи наближатимуться до лінії фронту і навряд чи братимуть участь в удара по цілях окупаційної армії РФ поблизу із передовою.

F-16

Західні посадовці підкреслюють, що на початковому етапі залишається незрозумілим, чи зможуть ці літаки завадатити атакам російської авіації поблизу українського кордону.

Журналісти видання посилаються на заяву президента Володимира Зеленського, за оцінками якого необхідно щонайменше близько ста F-16 для боротьби із авіацією злочинної армії РФ.

Аналітик з Центру нової американської безпеки Бекка Вассер зазначає, що F-16 можуть бути дуже ефективними у якості морально-психологічного стимулу для українських військових і як спосіб залякування мобілізованих на злочинну війну росіян.

За її словами, вони також можуть задовольнити термінові потреби, оскільки можуть збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі.

Україна також не може дозволити собі невиправдані втрати досвідчених пілотів.

При цьому процесс підготовки українських пілотів до використання F-16 може бути виключно поступовим.

Що відомо про озброєння та умови розміщення F-16 в Україні

Журналісти посилаються на слового одного неназваного українського військового посадовця, який заявив, що Україна отримає F-16, оснащені ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, які також використовуються ППО NASAMS в Україні.

За його словами, дальність польоту однієї з версій цих ракет становитиме понад 100 км.

Однак в Україні існує певна обмежена кількість ракет AIM-120, які доведеться розділити між F-16 та системами ЗРК NASAMS.

При цьому існують питання щодо захисту об’єктів наземного базування F-16, оскільки всі українські аеродроми перебувають у зоні досяжності російських ракет.

За словами українського військовопосадовця, українське керівництво не бачить можливості побудувати криті бетонні ангари для захисту літаків.

Планується, що літаки захищатимуть за допомогою маскування.

До переваг F-16 можна віднести радар, який здатний виявляти цілі на відстані близько 125 миль, що робить їх безпечнішими, оскільки пілотам не потрібно підходити близько до ворожих літаків, щоб бити по них.

Незважаючи на те, що F-16 перевершує наявні в України винищувачі, він все ще залишається винищувачем старого покоління порівняно з новими, більш досконалими російськими ВПС.