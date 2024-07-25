За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, західним винищувачам, зокрема, F-16 доведеться діяти на відстані від лінії фронту, аби уникнути знищення.
Головні тези:
- F-16 в Україні змушені будуть діяти на відстані від лінії фронту, що накладає обмеження на їх застосування.
- Україна може використовувати F-16 для протидії авіації злочинної армії РФ та скиданню авіабомб ФАБ.
- Остання версія ракети AIM AMRAAM з дальністю 160 км надасть можливість F-16 відігнати й знищувати ворожі літаки.
- Західні аналітики вказують на необхідність повної перебудови методів та тактики Повітряних сил ЗСУ для досягнення максимальної ефективності.
- Необхідні реформи Повітряних сил ЗСУ включають гнучкий та скоординований стиль ведення війни, щоб протистояти переважаючим силам РФ.
Які обмеження будуть виникати в ході застосування F-16 в Україні
За його словами, у таких умовах F-16 зможуть виконувати бойові завдання із протидії авіації злочинної армії РФ, яка скидає кореговані авіабомби ФАБ.
Що кажуть західні аналітики
Повітряним силам ЗСУ необхідно повністю змінити методи ведення бойових дій.
У доповіді для аналітичного центру Mitchell Institute аналітики Девід Дептула і Крістофер Бові зазначили, що керівництво Повітряних сил ЗСУ повинно відмовитись від радянсько-російської доктрини і тактики, техніки і процедур.
Зіткнувшись із переважаючими силами і засобами РФ, українські військові повинні домогтися максимальної ефективності від своїх військ. Це означає гнучкий, скоординований стиль ведення війни. Ці реформи не будуть легкими.
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