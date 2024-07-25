Які обмеження будуть виникати в ході застосування F-16 в Україні

Факт, що ситуація дзеркальна. Ворог також не використовує свою тактичну авіацію ближче 40 км, окрім штурмовиків Су-25. Зокрема, всі фронтові бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35, Су-30 тримаються також на відстані понад 40 км від фронту. І плануючі бомби вони закидують саме з такої відстані - 40-50 км від лінії фронту, - підкреслив Катков. Поширити

За його словами, у таких умовах F-16 зможуть виконувати бойові завдання із протидії авіації злочинної армії РФ, яка скидає кореговані авіабомби ФАБ.

Винищувач F-16

Але дуже важлива версія ракет. До нього будуть додані не просто ракети AIM AMRAAM, а має бути остання - восьма. З дальністю 160 км. З цією ракетою F-16 задачу не тільки відігнати, а й збивати зможуть реалізувати. Тому що там дальність пуску 160 км, ракета зможе наздогнати літак, який здійснює протизенітний маневр. У випадку ж якщо будуть дані старі ракети, наприклад, С-5 з дальністю 110 км, відганяти ще буде можливо, а от знищувати - ні, - наголошує аналітик. Поширити

Що кажуть західні аналітики

Повітряним силам ЗСУ необхідно повністю змінити методи ведення бойових дій.

У доповіді для аналітичного центру Mitchell Institute аналітики Девід Дептула і Крістофер Бові зазначили, що керівництво Повітряних сил ЗСУ повинно відмовитись від радянсько-російської доктрини і тактики, техніки і процедур.

Зіткнувшись із переважаючими силами і засобами РФ, українські військові повинні домогтися максимальної ефективності від своїх військ. Це означає гнучкий, скоординований стиль ведення війни. Ці реформи не будуть легкими.