Аналітик оцінив ефективність використання F-16 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітик оцінив ефективність використання F-16 в Україні

Винищувач F-16
Джерело:  NV

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, західним винищувачам, зокрема, F-16 доведеться діяти на відстані від лінії фронту, аби уникнути знищення. 

Головні тези:

  • F-16 в Україні змушені будуть діяти на відстані від лінії фронту, що накладає обмеження на їх застосування.
  • Україна може використовувати F-16 для протидії авіації злочинної армії РФ та скиданню авіабомб ФАБ.
  • Остання версія ракети AIM AMRAAM з дальністю 160 км надасть можливість F-16 відігнати й знищувати ворожі літаки.
  • Західні аналітики вказують на необхідність повної перебудови методів та тактики Повітряних сил ЗСУ для досягнення максимальної ефективності.
  • Необхідні реформи Повітряних сил ЗСУ включають гнучкий та скоординований стиль ведення війни, щоб протистояти переважаючим силам РФ.

Які обмеження будуть виникати в ході застосування F-16 в Україні

Факт, що ситуація дзеркальна. Ворог також не використовує свою тактичну авіацію ближче 40 км, окрім штурмовиків Су-25. Зокрема, всі фронтові бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35,  Су-30 тримаються також на відстані понад 40 км від фронту. І плануючі бомби вони закидують саме з такої відстані - 40-50 км від лінії фронту, - підкреслив Катков.

За його словами, у таких умовах F-16 зможуть виконувати бойові завдання із протидії авіації злочинної армії РФ, яка скидає кореговані авіабомби ФАБ.

Україна зможе використовувати F-16 для протидії авіації армії РФ
Винищувач F-16

Але дуже важлива версія ракет. До нього будуть додані не просто ракети AIM AMRAAM, а має бути остання - восьма. З дальністю 160 км. З цією ракетою F-16 задачу не тільки відігнати, а й збивати зможуть реалізувати. Тому що там дальність пуску 160 км, ракета зможе наздогнати літак, який здійснює протизенітний маневр. У випадку ж якщо будуть дані старі ракети, наприклад, С-5 з дальністю 110 км, відганяти ще буде можливо, а от знищувати - ні, - наголошує аналітик.

Що кажуть західні аналітики

Повітряним силам ЗСУ необхідно повністю змінити методи ведення бойових дій.

У доповіді для аналітичного центру Mitchell Institute аналітики Девід Дептула і Крістофер Бові зазначили, що керівництво Повітряних сил ЗСУ повинно відмовитись від радянсько-російської доктрини і тактики, техніки і процедур.

Зіткнувшись із переважаючими силами і засобами РФ, українські військові повинні домогтися максимальної ефективності від своїх військ. Це означає гнучкий, скоординований стиль ведення війни. Ці реформи не будуть легкими.

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