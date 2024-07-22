Як Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16 — відповідь командувача США
Категорія
Україна
Дата публікації

Як Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16 — відповідь командувача США

Як Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16 — відповідь командувача США
Джерело:  online.ua

На думку командувача, майбутнє прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалішого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику та оснащення.

Головні тези:

 

  • Отримання переваги в повітрі завдяки F-16 — довгостроковий процес, який потребує часу та підготовки.
  • Україні необхідно адаптуватися до нових умов та забезпечити захист від нових загроз, таких як балістичні ракети чи дрони-камікадзе.
  • Приєднання України до числа країн, які використовують західні літаки, створить нові можливості та виклики для українських ВПС.
  • Поставки F-16 від США та інших країн НАТО є важливим кроком для підвищення обороноздатності України.

Коли Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16

Як заявив генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі, українські льотчики не здобудуть переваги в повітрі протягом кількох тижнів.

Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення, — сказав Хеккер.

Україна слідуватиме за іншими колишніми країнами Східного блоку, які приєдналися до НАТО та прийняли західні літаки. Потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою.

Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього, — сказав генерал.

Україна значною мірою досягла успіху під час війни у забезпеченні безпеки своїх літаків, виявляючи гнучкість — наприклад, ніколи не злітаючи і не приземляючись з однієї й тієї ж бази. Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це із F-16. Це буде складне завдання, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки, заявив Хеккер.

В оперативному плані Росія адаптувала свою тактику, швидше націлюючись і завдаючи ударів, каже Хеккер. Москва все частіше використовує балістичні ракети, надані Північною Кореєю, тому партнерам України необхідно забезпечити правильний захист від них — поряд із поширенням дронів-камікадзе.

Хеккер заявив, що він більше переймався майбутнім України "пару місяців тому", оскільки запаси боєприпасів країни були виснажені, а міжнародний політичний тиск сповільнив поповнення запасів. З того часу ситуація значно пом'якшилася, оскільки зусилля Захід надав більше систем, необхідних як для оборони, так і для наступу.

F-16 для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть в українському небі цього літа.

Це кульмінація тривалого процесу, який включає навчання в США і в декількох місцях по всій Європі, а також поточні та майбутні поставки літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.

Як заявив президент Зеленський, Україна отримає від країн Заходу кілька літаків F-16.

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