Как Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16 — ответ командующего США

По мнению командующего, предстоящее прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом более продолжительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Когда Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16

Как заявил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе, украинские летчики не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель.

Это будет процесс, через который мы пройдем, но, по крайней мере, мы начинаем. Я думаю, что самое главное, что это начало внедрения в Украину западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления, — сказал Хеккер. Поделиться

Украина будет следовать за другими бывшими странами Восточного блока, которые присоединились к НАТО и приняли западные самолеты. Требуется время, чтобы эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой.

Это не произойдет сразу, но нужно начать, и мы уже достаточно близки к этому, — сказал генерал. Поделиться

Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость — например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им придется повторить это с F-16. Это будет сложная задача, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, заявил Хеккер.

В оперативном плане Россия адаптировала свою тактику, скорее нацеливаясь и нанося удары, говорит Хеккер. Москва все чаще использует баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить правильную защиту от них — наряду с распространением дронов-камикадзе.

Хеккер заявил, что он больше беспокоился о будущем Украины "пару месяцев назад", поскольку запасы боеприпасов страны были истощены, а международное политическое давление замедлило пополнение запасов. С тех пор ситуация значительно смягчилась, поскольку усилия Запад предоставил больше систем, необходимых как для обороны, так и для наступления.

F-16 для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом.

Это кульминация длительного процесса, включающего обучение в США и в нескольких местах по всей Европе, а также текущие и будущие поставки самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Как заявил президент Зеленский, Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16.