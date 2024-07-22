Как Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16 — ответ командующего США

По мнению командующего, предстоящее прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом более продолжительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.
Главные тезисы
- Прибытие истребителей F-16 — первый шаг в переходе Вооруженных Сил Украины на западную тактику и оснащение.
- Командующий ВВС США подчеркнул, что процесс приспособления к новым самолетам требует времени и обучения.
- Россия меняет тактику и усиливает использование баллистических ракет и дронов, что требует адекватной защиты со стороны партнеров Украины.
- Украина ожидает получить несколько истребителей F-16 от стран Запада, что станет важным шагом в укреплении обороноспособности страны.
Когда Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16
Как заявил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе, украинские летчики не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель.
Украина будет следовать за другими бывшими странами Восточного блока, которые присоединились к НАТО и приняли западные самолеты. Требуется время, чтобы эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой.
Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость — например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им придется повторить это с F-16. Это будет сложная задача, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, заявил Хеккер.
В оперативном плане Россия адаптировала свою тактику, скорее нацеливаясь и нанося удары, говорит Хеккер. Москва все чаще использует баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить правильную защиту от них — наряду с распространением дронов-камикадзе.
Хеккер заявил, что он больше беспокоился о будущем Украины "пару месяцев назад", поскольку запасы боеприпасов страны были истощены, а международное политическое давление замедлило пополнение запасов. С тех пор ситуация значительно смягчилась, поскольку усилия Запад предоставил больше систем, необходимых как для обороны, так и для наступления.
F-16 для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом.
Это кульминация длительного процесса, включающего обучение в США и в нескольких местах по всей Европе, а также текущие и будущие поставки самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
Как заявил президент Зеленский, Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16.
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