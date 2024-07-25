Аналитик оценил эффективность использования F-16 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик оценил эффективность использования F-16 в Украине

Истребитель F-16
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Источник:  NV

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, западным истребителям, в частности, F-16 придется действовать вдали от линии фронта, чтобы избежать уничтожения.

Главные тезисы

  • Использование F-16 в Украине требует действий вдали от линии фронта из-за риска уничтожения, что ограничивает их применение.
  • Ракеты AIM AMRAAM с дальностью 160 км позволяют F-16 успешно противостоять воздушным силам противника.
  • Западные аналитики подчеркивают необходимость переосмысления тактики и методов боевых действий для повышения эффективности Воздушных сил ВСУ.
  • Увеличенная дальность и мощные ракеты обеспечивают Украине возможность эффективно противодействовать авиации РФ.
  • Реформы Воздушных сил Украины направлены на гибкий и скоординированный стиль ведения войны для противодействия превосходящим силам РФ.

Какие ограничения будут возникать в ходе применения F-16 в Украине

Факт, что ситуация зеркальная. Враг также не использует свою тактическую авиацию ближе 40 км, кроме штурмовиков Су-25. В частности, все фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и Су-30 держатся также на расстоянии более 40 км от фронта. И планирующие бомбы они забрасывают именно с такого расстояния – 40-50 км от линии фронта, – подчеркнул Катков.

По его словам, в таких условиях F-16 смогут выполнять боевые задачи по противодействию авиации преступной армии РФ, сбрасывающей коррегированные авиабомбы ФАБ.

Украина сможет использовать F-16 для противодействия авиации армии РФ
Истребитель F-16

Но очень важна версия ракет. К нему будут добавлены не просто ракеты AIM AMRAAM, а должна быть последняя – восьмая. С дальностью 160 км. С этой ракетой F-16 задачу не только отогнать, но и сбивать смогут реализовать. Так как там дальность пуска 160 км, ракета сможет догнать самолет, совершающий противозенитный маневр. В случае же если будут даны старые ракеты, например, С-5 с дальностью 110 км, отгонять еще будет возможно, а вот уничтожать – нет, – отмечает аналитик.

Что говорят западные аналитики

Воздушным силам ВСУ необходимо полностью изменить методы ведения боевых действий.

В докладе для аналитического центра Mitchell Institute аналитики Дэвид Дептула и Кристофер Бови отметили, что руководство Воздушных сил ВСУ должно отказаться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.

Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль войны. Эти реформы не будут легкими.

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