По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, западным истребителям, в частности, F-16 придется действовать вдали от линии фронта, чтобы избежать уничтожения.
Главные тезисы
- Использование F-16 в Украине требует действий вдали от линии фронта из-за риска уничтожения, что ограничивает их применение.
- Ракеты AIM AMRAAM с дальностью 160 км позволяют F-16 успешно противостоять воздушным силам противника.
- Западные аналитики подчеркивают необходимость переосмысления тактики и методов боевых действий для повышения эффективности Воздушных сил ВСУ.
- Увеличенная дальность и мощные ракеты обеспечивают Украине возможность эффективно противодействовать авиации РФ.
- Реформы Воздушных сил Украины направлены на гибкий и скоординированный стиль ведения войны для противодействия превосходящим силам РФ.
Какие ограничения будут возникать в ходе применения F-16 в Украине
По его словам, в таких условиях F-16 смогут выполнять боевые задачи по противодействию авиации преступной армии РФ, сбрасывающей коррегированные авиабомбы ФАБ.
Что говорят западные аналитики
Воздушным силам ВСУ необходимо полностью изменить методы ведения боевых действий.
В докладе для аналитического центра Mitchell Institute аналитики Дэвид Дептула и Кристофер Бови отметили, что руководство Воздушных сил ВСУ должно отказаться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.
Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль войны. Эти реформы не будут легкими.
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