По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, западным истребителям, в частности, F-16 придется действовать вдали от линии фронта, чтобы избежать уничтожения.

Какие ограничения будут возникать в ходе применения F-16 в Украине

Факт, что ситуация зеркальная. Враг также не использует свою тактическую авиацию ближе 40 км, кроме штурмовиков Су-25. В частности, все фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и Су-30 держатся также на расстоянии более 40 км от фронта. И планирующие бомбы они забрасывают именно с такого расстояния – 40-50 км от линии фронта, – подчеркнул Катков. Поделиться

По его словам, в таких условиях F-16 смогут выполнять боевые задачи по противодействию авиации преступной армии РФ, сбрасывающей коррегированные авиабомбы ФАБ.

Истребитель F-16

Но очень важна версия ракет. К нему будут добавлены не просто ракеты AIM AMRAAM, а должна быть последняя – восьмая. С дальностью 160 км. С этой ракетой F-16 задачу не только отогнать, но и сбивать смогут реализовать. Так как там дальность пуска 160 км, ракета сможет догнать самолет, совершающий противозенитный маневр. В случае же если будут даны старые ракеты, например, С-5 с дальностью 110 км, отгонять еще будет возможно, а вот уничтожать – нет, – отмечает аналитик. Поделиться

Что говорят западные аналитики

Воздушным силам ВСУ необходимо полностью изменить методы ведения боевых действий.

В докладе для аналитического центра Mitchell Institute аналитики Дэвид Дептула и Кристофер Бови отметили, что руководство Воздушных сил ВСУ должно отказаться от советско-российской доктрины и тактики, техники и процедур.

Столкнувшись с превосходящими силами и средствами РФ, украинские военные должны добиться максимальной эффективности своих войск. Это означает гибкий, скоординированный стиль войны. Эти реформы не будут легкими.