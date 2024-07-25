Російські пропагандисти поширюють черговий фейк через прибуття F-16 в Україну

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про те, що на Україну чекає наймасованіша ракетна і дронова атака.

Пропагандисти РФ намагаються посіяти паніку серед українців

На думку пропагандистів РФ, комбінована повітряна атака зумовлена надходженням в Україну західних літаків F-16, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як наголосили у Центрі, російські повітряні удари відбуваються постійно і не прив’язані до постачання будь-якого озброєння.

Гучні заголовки про «майбутній наймасовіший ракетний удар» ставлять за ціль збільшити кількість підписників в анонімних Telegram-каналах, які часто контролюються Росією, і хочуть посіяти паніку серед українців, — зазначили фактчекери. Поширити

У Центрі підкреслили, що єдиним достовірним джерелом інформації про потенційні майбутні атаки з російської стратегічної авіації чи морських ракетоносіїв є Повітряні сили ЗСУ.

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео наслідків удару РФ по Охматдиту

Російські TG-канали масово поширюють відеозапис, на якому невідома особа в одязі, схожому на уніформу співробітників Національної поліції України, наносить штучну кров на буцімто лікаря дитячої лікарні «Охматдит» начебто після російського ракетного удару.

За словами пропагандистів, наслідки ракетного удару по дитячому медзакладу «зрежисував режим Зеленського».

Верифікувавши інформацію у Національній поліції України, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що це відео — сценічна робота російських пропагандистів.