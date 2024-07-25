Російські пропагандисти поширюють черговий фейк через прибуття F-16 в Україну

Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про те, що на Україну чекає наймасованіша ракетна і дронова атака.
Головні тези:
- Російські пропагандисти створили черговий фейк про наймасованішу ракетну атаку України через прибуття літаків F-16.
- Единим достовірним джерелом інформації про потенційні атаки РФ є Повітряні сили ЗСУ.
- Головною метою російських пропагандистів є поширення паніки серед українців та збільшення аудиторії в анонімних Telegram-каналах.
Пропагандисти РФ намагаються посіяти паніку серед українців
На думку пропагандистів РФ, комбінована повітряна атака зумовлена надходженням в Україну західних літаків F-16, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
Як наголосили у Центрі, російські повітряні удари відбуваються постійно і не прив’язані до постачання будь-якого озброєння.
У Центрі підкреслили, що єдиним достовірним джерелом інформації про потенційні майбутні атаки з російської стратегічної авіації чи морських ракетоносіїв є Повітряні сили ЗСУ.
Російські пропагандисти поширюють фейкове відео наслідків удару РФ по Охматдиту
Російські TG-канали масово поширюють відеозапис, на якому невідома особа в одязі, схожому на уніформу співробітників Національної поліції України, наносить штучну кров на буцімто лікаря дитячої лікарні «Охматдит» начебто після російського ракетного удару.
За словами пропагандистів, наслідки ракетного удару по дитячому медзакладу «зрежисував режим Зеленського».
Верифікувавши інформацію у Національній поліції України, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що це відео — сценічна робота російських пропагандистів.
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