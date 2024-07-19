Удар РФ по Охматдиту. Російські пропагандисти поширюють фейкове відео наслідків

Російські TG-канали масово поширюють відеозапис, на якому невідома особа в одязі, схожому на уніформу співробітників Національної поліції України, наносить штучну кров на буцімто лікаря дитячої лікарні «Охматдит» начебто після російського ракетного удару.

Російські пропагандисти поширюють фейкове відео наслідків обстрілу Охматдиту

За словами пропагандистів, наслідки ракетного удару по дитячому медзакладу «зрежисував режим Зеленського».

Верифікувавши інформацію у Національній поліції України, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що це відео — сценічна робота російських пропагандистів.

Скрин з відео російських пропагандистів

Докази фейковості відео:

Форма та взуття акторів повністю нові й чисті (у поліцейських, які працювали на місці, форма була запилена).

На відео у буцімто поліцейського відсутня поясна система (зброя, кобура, рація, аптечка тощо) та кавер (чохол для шолому). Також розміщення шеврона з символікою Нацполіції порушує правила носіння однострою.

Протягом тривалого часу поліцейські не забезпечуються берцями, правоохоронці мають спеціальні кросівки.

Скрин з відео російських пропагандистів

Волосся «лікаря» на відео ru-пропагандистів за всіма візуальними ознаками нагадує перуку.

Матеріали лікарського одягу в реальності та на відео абсолютно різні. Крім того, на формі справжнього лікаря є горизонтальний шов на спині. На формі російського актора — шов відсутній.

З метою виправдання та відбілювання репутації російських терористів, ru-пропаганда вдається до поширення абсурдних і безглуздих відеофейків, які приречені на провал.

Пропаганда РФ створює фейкові відео про нібито українських військових

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, студії, що виробляють подібні відео — з Росії й пов’язані з Міністерством оборони та Головним Розвідувальним Управлінням РФ.

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія «Крылья», яка пов‘язана з російським Міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до «Новоросія ТБ», а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з ГРУ РФ, — заявив Андрій Коваленко. Поширити

Раніше Центр неодноразово фіксував поширення фейкових відеоматеріалів, нібито знятих на лінії фронту за участі буцімто українських військових, які озвучували вигідні російській пропаганді тези.

Крім того, зафіксовані фейкові відеозаписи, що дискредитують мобілізацію та роботу ТЦК.