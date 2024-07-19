Удар РФ по Охматдету. Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий

Российские TG-каналы массово распространяют видеозапись, на которой неизвестный в одежде, похожей на униформу сотрудников Национальной полиции Украины, наносит искусственную кровь на якобы врача детской больницы «Охматдет» вроде бы после российского ракетного удара.
Главные тезисы
- Российские пропагандисты использовали фейковое видео последствий удара по Охматдету для дискредитации украинских властей.
- Подробная верификация показала, что видео содержит многочисленные неувязки и отсутствие доказательств правдивости.
- Фейковая пропаганда РФ также создает недостоверные видеоматериалы об украинских военных с целью манипулирования общественным мнением.
- Доказательства фейковости видео включают новую и чистую форму актеров, несоответствие медицинской одежде и другие несоответствия.
Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий обстрела Охматдета
По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению «срежиссировал режим Зеленского».
Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это видео сценическая работа российских пропагандистов.
Доказательства фейковости видео:
Форма и обувь актеров совершенно новые и чистые (у полицейских, работавших на месте, форма была опылена).
На видео у полицейского отсутствует поясная система (оружие, кобура, рация, аптечка и т.п.) и кавер (чехол для шлема). Также размещение шеврона с символикой Нацполиции нарушает правила ношения униформы.
В течение длительного времени полицейские не снабжаются берцами, правоохранители имеют специальные кроссовки.
Волосы «врача» на видео ru-пропагандистов по всем визуальным признакам напоминают парик.
Материалы лекарственной одежды в реальности и на видео совершенно разные. Кроме того, на форме настоящего врача есть горизонтальный шов на спине. На форме российского актера шов отсутствует.
В целях оправдания и отбеливания репутации российских террористов ru-пропаганда прибегает к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал.
Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных
Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, производящие подобные видео студии — из России и связанные с Министерством обороны и Главным Разведывательным Управлением РФ.
Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.
Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.
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