Удар РФ по Охматдету. Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий

Российские TG-каналы массово распространяют видеозапись, на которой неизвестный в одежде, похожей на униформу сотрудников Национальной полиции Украины, наносит искусственную кровь на якобы врача детской больницы «Охматдет» вроде бы после российского ракетного удара.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий обстрела Охматдета

По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению «срежиссировал режим Зеленского».

Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это видео сценическая работа российских пропагандистов.

Скрин из видео российских пропагандистов

Доказательства фейковости видео:

Форма и обувь актеров совершенно новые и чистые (у полицейских, работавших на месте, форма была опылена).

На видео у полицейского отсутствует поясная система (оружие, кобура, рация, аптечка и т.п.) и кавер (чехол для шлема). Также размещение шеврона с символикой Нацполиции нарушает правила ношения униформы.

В течение длительного времени полицейские не снабжаются берцами, правоохранители имеют специальные кроссовки.

Скрин из видео российских пропагандистов

Волосы «врача» на видео ru-пропагандистов по всем визуальным признакам напоминают парик.

Материалы лекарственной одежды в реальности и на видео совершенно разные. Кроме того, на форме настоящего врача есть горизонтальный шов на спине. На форме российского актера шов отсутствует.

В целях оправдания и отбеливания репутации российских террористов ru-пропаганда прибегает к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, производящие подобные видео студии — из России и связанные с Министерством обороны и Главным Разведывательным Управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко. Поделиться

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.