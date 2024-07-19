Удар РФ по Охматдету. Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Охматдету. Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий

ЦПД
Фейк
Читати українською

Российские TG-каналы массово распространяют видеозапись, на которой неизвестный в одежде, похожей на униформу сотрудников Национальной полиции Украины, наносит искусственную кровь на якобы врача детской больницы «Охматдет» вроде бы после российского ракетного удара.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты использовали фейковое видео последствий удара по Охматдету для дискредитации украинских властей.
  • Подробная верификация показала, что видео содержит многочисленные неувязки и отсутствие доказательств правдивости.
  • Фейковая пропаганда РФ также создает недостоверные видеоматериалы об украинских военных с целью манипулирования общественным мнением.
  • Доказательства фейковости видео включают новую и чистую форму актеров, несоответствие медицинской одежде и другие несоответствия.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий обстрела Охматдета

По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению «срежиссировал режим Зеленского».

Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это видео сценическая работа российских пропагандистов.

Скрин из видео российских пропагандистов

Доказательства фейковости видео:

  • Форма и обувь актеров совершенно новые и чистые (у полицейских, работавших на месте, форма была опылена).

  • На видео у полицейского отсутствует поясная система (оружие, кобура, рация, аптечка и т.п.) и кавер (чехол для шлема). Также размещение шеврона с символикой Нацполиции нарушает правила ношения униформы.

  • В течение длительного времени полицейские не снабжаются берцами, правоохранители имеют специальные кроссовки.

Скрин из видео российских пропагандистов

  • Волосы «врача» на видео ru-пропагандистов по всем визуальным признакам напоминают парик.

  • Материалы лекарственной одежды в реальности и на видео совершенно разные. Кроме того, на форме настоящего врача есть горизонтальный шов на спине. На форме российского актера шов отсутствует.

В целях оправдания и отбеливания репутации российских террористов ru-пропаганда прибегает к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал.

Пропаганда РФ создает фейковые видео о якобы украинских военных

Как отметил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, производящие подобные видео студии — из России и связанные с Министерством обороны и Главным Разведывательным Управлением РФ.

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой в окопах касательная студия «Крылья», которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, касающиеся «Новороссия ТВ», а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с ГРУ РФ, — заявил Андрей Коваленко.

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль запустил новую кампанию ядерного шантажа Запада — ЦПД
ЦПД
путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине
ЦПД
В ЦПД предупредили о фейке по отключению света в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД
ЦПД
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?