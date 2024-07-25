Российские пропагандисты распространяют очередной фейк по прибытии F-16 в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк по прибытии F-16 в Украину

Пропаганда РФ
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Источник:  SPRAVDI

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о том, что Украины ждет самая массированная ракетная и дроновая атака.

Главные тезисы

  • Основной целью пропаганды РФ является увеличение аудитории в анонимных Telegram-каналах за счет создания сенсационных заголовков.
  • Единственным достоверным источником информации о потенциальных атаках являются Воздушные силы ВСУ.
  • Фейковые видеозаписи сценических работ российских пропагандистов, пытающихся оправдать действия террористов, обнаружены и опровергнуты.

Пропагандисты РФ пытаются посеять панику среди украинцев

По мнению пропагандистов РФ, комбинированная воздушная атака обусловлена поступлением в Украину западных самолетов F-16, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Как отметили в Центре, российские воздушные удары происходят постоянно и не привязаны к поставке какого-либо вооружения.

Громкие заголовки о «будущем массовом ракетном ударе» ставят цель увеличить количество подписчиков в анонимных Telegram-каналах, которые часто контролируются Россией, и хотят посеять панику среди украинцев, — отметили фактчекеры.

В Центре подчеркнули, что единственным достоверным источником информации о потенциальных будущих атаках по российской стратегической авиации или морским ракетоносителям являются Воздушные силы ВСУ.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий удара РФ по Охматдету

Российские TG-каналы массово распространяют видеозапись, на которой неизвестный в одежде, похожей на униформу сотрудников Национальной полиции Украины, наносит искусственную кровь на якобы врача детской больницы «Охматдет» вроде бы после российского ракетного удара.

По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению «срежиссировал режим Зеленского».

Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это видео сценическая работа российских пропагандистов.

В целях оправдания и отбеливания репутации российских террористов ru-пропаганда прибегает к распространению абсурдных и бессмысленных видеофейков, обреченных на провал.

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