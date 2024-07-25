Российские пропагандисты распространяют очередной фейк по прибытии F-16 в Украину

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о том, что Украины ждет самая массированная ракетная и дроновая атака.

Пропагандисты РФ пытаются посеять панику среди украинцев

По мнению пропагандистов РФ, комбинированная воздушная атака обусловлена поступлением в Украину западных самолетов F-16, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Как отметили в Центре, российские воздушные удары происходят постоянно и не привязаны к поставке какого-либо вооружения.

Громкие заголовки о «будущем массовом ракетном ударе» ставят цель увеличить количество подписчиков в анонимных Telegram-каналах, которые часто контролируются Россией, и хотят посеять панику среди украинцев, — отметили фактчекеры. Поделиться

В Центре подчеркнули, что единственным достоверным источником информации о потенциальных будущих атаках по российской стратегической авиации или морским ракетоносителям являются Воздушные силы ВСУ.

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео последствий удара РФ по Охматдету

Российские TG-каналы массово распространяют видеозапись, на которой неизвестный в одежде, похожей на униформу сотрудников Национальной полиции Украины, наносит искусственную кровь на якобы врача детской больницы «Охматдет» вроде бы после российского ракетного удара.

По словам пропагандистов, последствия ракетного удара по детскому медучреждению «срежиссировал режим Зеленского».

Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что это видео сценическая работа российских пропагандистов.