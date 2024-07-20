Побег Максима Бобылаева из больницы по возвращении из плена РФ является фейком

Информация о том, что Максим Бобылев, которого по обмену 17 июля вернули из плена, якобы сбежал из больницы фейковой. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в секторе безопасности и обороны.

Максим Бобылев, недавно вернувшийся из плена, не убегал из больницы

Как сообщили Online.UA собственные источники в секторе безопасности и обороны, информация по поводу бегства не соответствует действительности.

Проходят постизоляционные мероприятия, работают правоохранительные органы, и эта работа, как отметили источники, не всегда происходит в одном месте.

Лицам, некомпетентным в вопросах постизоляционного сопровождения и вопросам работы правоохранительных органов в контексте защиты прав военнопленных, просьба воздержаться от комментариев и оценочных суждений, которые могут быть использованы враждебной пропагандой в целях борьбы против украинского Сектора безопасности и обороны. Преднамеренное и сознательное распространение этой информации может рассматриваться как сознательное распространение дезинформации — особо подчеркнули собственные источники в секторе безопасности и обороны. Поделиться

Отметим, что внимание именно к этому пленнику возникло из-за подозрений в якобы сотрудничестве с оккупантами, из-за заявления бывшего военнопленного Виктора "Аист" Лахна, что Бобылев якобы работал на администрацию изолятора, в котором держали и пытали пленных.

Украина 17 июля освободила из российского плена 95 военных

Украина произвела обмен пленными с Россией. Домой вернули еще 95 украинцев. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Среди уволенных — 49 воинов ВСУ, в том числе и участник «воздушного моста», который добровольно полетел вертолетом на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям.

Также из плена освободили двух военных Воздушных сил, 21 нацгвардейца, десять военных моряков, семерых терроборонцев, пять пограничников, двух работников Государственной специальной службы транспорта и одного защитника по добровольческому формированию территориальной общины.

Все уволены на этот раз мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Среди освобожденных из плена — 23 человека защищали Мариуполь, из них тринадцать — защитники «Азовстали», 41 военный воевал на Донецком направлении, девять — на Луганском, столько же — на Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала полномасштабного российского вторжения был в Киевской области и сразу присоединился к защите своего поселка в составе Макаровской территориальной обороны. Пока оказывал гуманитарную помощь местным, попал в плен к российским военнослужащим-буряткам.