Появилось видео первых минут обмена украинских военных из плена РФ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые эмоции уволенных украинских защитников из российского плена 17 июля.
Главные тезисы
- Украина освободила из российского плена 95 военных, среди которых бойцы различных воинских формирований.
- Многие военные, возвращающиеся из плена, нуждаются в длительном лечении из-за ранений и хронических заболеваний.
- Обмен пленными осуществлен при участии Объединенных Арабских Эмиратов, являющихся государством-посредником.
- Это уже 54-й обмен пленными с начала полномасштабного российского вторжения, в общей сложности вернули 3405 человек.
Первые эмоции украинских защитников на дому
На видео можно увидеть, как наши военные не сдерживают эмоций от возвращения домой из плена РФ.
Украина 17 июля освободила из российского плена 95 военных
Украина произвела обмен пленными с Россией. Домой вернули еще 95 украинцев. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.
Среди уволенных — 49 воинов ВСУ, в том числе и участник «воздушного моста», который добровольно полетел вертолетом на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям.
Также из плена освободили двух военных Воздушных сил, 21 нацгвардейца, десять военных моряков, семерых терроборонцев, пять пограничников, двух работников Государственной специальной службы транспорта и одного защитника по добровольческому формированию территориальной общины.
Все уволены на этот раз мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.
Среди освобожденных из плена — 23 человека защищали Мариуполь, из них тринадцать — защитники «Азовстали», 41 военный воевал на Донецком направлении, девять — на Луганском, столько же — на Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском.
Один из освобожденных моряков на момент начала полномасштабного российского вторжения был в Киевской области и сразу присоединился к защите своего поселка в составе Макаровской территориальной обороны. Пока оказывал гуманитарную помощь местным, попал в плен к российским военнослужащим-буряткам.
Государством-посредницей в этом обмене пленными стали Объединенные Арабские Эмираты. С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. В общей сложности из российского плена Координационному штабу удалось вернуть 3 405 человек.
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