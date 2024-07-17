Появилось видео первых минут обмена украинских военных из плена РФ

Первые эмоции украинских защитников на дому

На видео можно увидеть, как наши военные не сдерживают эмоций от возвращения домой из плена РФ.

Невозможно сдержать чувства! Поздравляем на Родине!, — Написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Поделиться

Возвращенный воин звонит по телефону близким. Разговоры с родными умиляют! Это те моменты, ради которых работает большая команда людей! — комментирует Лубинец. Поделиться

Украина 17 июля освободила из российского плена 95 военных

Украина произвела обмен пленными с Россией. Домой вернули еще 95 украинцев. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Среди уволенных — 49 воинов ВСУ, в том числе и участник «воздушного моста», который добровольно полетел вертолетом на «Азовсталь», чтобы помочь заблокированным там подразделениям.

Также из плена освободили двух военных Воздушных сил, 21 нацгвардейца, десять военных моряков, семерых терроборонцев, пять пограничников, двух работников Государственной специальной службы транспорта и одного защитника по добровольческому формированию территориальной общины.

Все уволены на этот раз мужчины: 88 рядовых и сержантов, семеро офицеров.

Среди освобожденных из плена — 23 человека защищали Мариуполь, из них тринадцать — защитники «Азовстали», 41 военный воевал на Донецком направлении, девять — на Луганском, столько же — на Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала полномасштабного российского вторжения был в Киевской области и сразу присоединился к защите своего поселка в составе Макаровской территориальной обороны. Пока оказывал гуманитарную помощь местным, попал в плен к российским военнослужащим-буряткам.

Многие бойцы, возвращающиеся из плена, страдают последствиями ранений и имеют хронические заболевания, которые нуждаются в длительном лечении. Большинство военных были в плену России с 2022 года. Также среди уволенных есть защитник, которого считали пропавшим без вести. Поделиться