Украина вернула пятерых своих граждан из Беларуси во время последнего обмена пленными — ГУР

В ходе последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятеро украинцев были возвращены с территории Беларуси.

ГУР раскрыло детали спасенных из российского плена украинцев

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, 29 июня завершился 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 украинских военнослужащих, а также 10 гражданских граждан Украины.

Из них пятеро вернули из Беларуси: двое мужчин и три женщины.

По его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.

Но в результате сложной и системной работы — переговорной, дипломатической, в результате двустороннего диалога этот вопрос удалось решить. И сегодня граждане Украины находятся дома — это самое главное. Андрей Юсов Представитель ГУР Минобороны Украины

Он также добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодняшний день "безусловно не простые отношения".

Но в то же время, это точно отличная ситуация от того, что мы имеем с так называемой Российской Федерацией. Двусторонняя работа помогла решить этот вопрос, — подчеркнул Юсов. Поделиться

Обмен пленными

25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Также были возвращены еще девять украинцев, среди них двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.