Украина вернула пятерых своих граждан из Беларуси во время последнего обмена пленными — ГУР

В ходе последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятеро украинцев были возвращены с территории Беларуси.
Главные тезисы
- В ходе последнего обмена пленными между Украиной и Россией пятеро украинцев были возвращены с территории Беларуси.
- ГУР раскрыло детали спасенных из российского плена украинцев, задержанных незаконно.
- Между Украиной и Беларусью на сегодняшний день отношения не простые, однако обмен пленными удалось успешно провести.
- Украине удалось вернуть из плена замглаву Меджлиса крымскотатарского народа и других граждан при посредничестве Ватикана.
ГУР раскрыло детали спасенных из российского плена украинцев
Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, 29 июня завершился 53-й обмен, в рамках которого было возвращено 90 украинских военнослужащих, а также 10 гражданских граждан Украины.
Из них пятеро вернули из Беларуси: двое мужчин и три женщины.
По его словам, это граждане Украины, которые, как предполагают в ГУР, были задержаны и удерживались незаконно.
Он также добавил, что между Украиной и Беларусью на сегодняшний день "безусловно не простые отношения".
Обмен пленными
25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.
А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.
Также были возвращены еще девять украинцев, среди них двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.
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