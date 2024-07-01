Україна повернула п'ятеро своїх громадян з Білорусі під час останнього обміну полоненими — ГУР

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.
Головні тези:
- Під час останнього обміну полоненими Україна успішно повернула п'ятеро громадян з Білорусі.
- 29 червня завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України.
- Дипломатичні зусилля та посередництво міжнародних партнерів грали важливу роль у вирішенні цієї ситуації.
ГУР розкрило деталі врятованих з російського полону українців
Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, 29 червня завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України.
З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок.
За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.
Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".
Обмін полоненими
25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.
А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.
Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них — двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
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