Україна повернула п'ятеро своїх громадян з Білорусі під час останнього обміну полоненими — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула п'ятеро своїх громадян з Білорусі під час останнього обміну полоненими — ГУР

Україна повернула п'ятеро своїх громадян з Білорусі під час останнього обміну полоненими — ГУР
Джерело:  РБК Україна

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.

Головні тези:

  • Під час останнього обміну полоненими Україна успішно повернула п'ятеро громадян з Білорусі.
  • 29 червня завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України.
  • Дипломатичні зусилля та посередництво міжнародних партнерів грали важливу роль у вирішенні цієї ситуації.

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Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, 29 червня завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України.

З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок.

За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.

Але внаслідок складної та системної роботи — переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома — це найголовніше.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР Міноборони України

Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання, — підкреслив Юсов.

Обмін полоненими

25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них — двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.

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