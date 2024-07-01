Україна повернула п'ятеро своїх громадян з Білорусі під час останнього обміну полоненими — ГУР

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією п'ятеро українців були повернуті з території Білорусі.

ГУР розкрило деталі врятованих з російського полону українців

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, 29 червня завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України.

З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок.

За його словами, це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.

Але внаслідок складної та системної роботи — переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома — це найголовніше. Андрій Юсов Представник ГУР Міноборони України

Він також додав, що між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання, — підкреслив Юсов. Поширити

Обмін полоненими

25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них — двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.