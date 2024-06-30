Скільки українців досі знаходяться в російському полоні — дані Лубінця

Держава-агресор Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, робота з їхнього повернення є найскладнішою.
Головні тези:
- Повернення цивільного населення з російського полону стає викликом для України через відсутність можливостей для обміну або впливу на РФ.
- Дмитро Лубінець оголосив про розробку нового механізму повернення українців з російського полону після Саміту миру у Швейцарії.
- Україна вживає всіх можливих заходів для повернення дітей та громадян, які вважаються зниклими безвісти, зокрема за допомогою Ватикану.
Повернення цивільного населення в Україну є найважчою роботою
Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві.
Уповноважений пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.
Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.
Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.
Лубінець анонсував новий механізм повернення українців з російського полону
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.
Лубінець зазначив, що поки не може більш детально розкрити сам механізм.
Він підкреслив, що на Саміті миру у Швейцарії активно обговорювали питання повернення викрадених Росією українських дітей, а також військовополонених.
За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-