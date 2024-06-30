Скільки українців досі знаходяться в російському полоні — дані Лубінця

Повернення цивільного населення в Україну є найважчою роботою

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві.

Повертаючи три категорії громадян України — це діти, військовополонені, цивільні — саме щодо цивільних це найскладніша робота. Дмитро Лубінець Уповноважений із прав людини

Уповноважений пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес, — додав він. Поширити

Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України — сказав уповноважений з прав людини. Поширити

Лубінець анонсував новий механізм повернення українців з російського полону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.

Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України, — зазначив Лубінець. Поширити

Лубінець зазначив, що поки не може більш детально розкрити сам механізм.

Він підкреслив, що на Саміті миру у Швейцарії активно обговорювали питання повернення викрадених Росією українських дітей, а також військовополонених.

За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.