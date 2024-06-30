Скільки українців досі знаходяться в російському полоні — дані Лубінця
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки українців досі знаходяться в російському полоні — дані Лубінця

Дмитро Лубінець
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Держава-агресор Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України, робота з їхнього повернення є найскладнішою.

Головні тези:

  • Повернення цивільного населення з російського полону стає викликом для України через відсутність можливостей для обміну або впливу на РФ.
  • Дмитро Лубінець оголосив про розробку нового механізму повернення українців з російського полону після Саміту миру у Швейцарії.
  • Україна вживає всіх можливих заходів для повернення дітей та громадян, які вважаються зниклими безвісти, зокрема за допомогою Ватикану.

Повернення цивільного населення в Україну є найважчою роботою

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у кулуарах Молитовного сніданку під патронатом президента, що відбувся в Києві.

Повертаючи три категорії громадян України — це діти, військовополонені, цивільні — саме щодо цивільних це найскладніша робота.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений із прав людини

Уповноважений пояснив, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес, — додав він.

Лубінець нагадав, що Україна також докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Він уточнив, що це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України — сказав уповноважений з прав людини.

Лубінець анонсував новий механізм повернення українців з російського полону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону. 

Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України, — зазначив Лубінець.

Лубінець зазначив, що поки не може більш детально розкрити сам механізм.

Він підкреслив, що на Саміті миру у Швейцарії активно обговорювали питання повернення викрадених Росією українських дітей, а також військовополонених.

За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.

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