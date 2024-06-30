Сколько украинцев до сих пор находятся в российском плену — данные Лубинца
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько украинцев до сих пор находятся в российском плену — данные Лубинца

Лубинец
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Источник:  Интерфакс-Украина

Государство-агрессор Россия незаконно содержит более 14 тыс. граждан Украины, работа по их возвращению является самой сложной.

Главные тезисы

  • Возвращение гражданского населения из российского плена становится вызовом для Украины из-за отсутствия возможностей для обмена или влияния на РФ.
  • Дмитрий Лубинец объявил о разработке нового механизма возвращения украинцев из российского плена после Саммита мира в Швейцарии.
  • Украина принимает все возможные меры для возвращения детей и граждан, которые считаются пропавшими без вести, в том числе с помощью Ватикана.

Возвращение гражданского населения в Украину является самой тяжелой работой

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в кулуарах Молитвенного завтрака под состоявшимся в Киеве патронатом президента.

Возвращая три категории граждан Украины – это дети, военнопленные, гражданские – именно в отношении гражданских это самая сложная работа.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека

Уполномоченный пояснил, что в случае гражданских речь не идет об обмене, как в случае военнопленных, а именно о возвращении.

Менять мы их не можем, каких-либо дополнительных влияний на Российскую Федерацию у нас напрямую нет. У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс, добавил он.

Лубинец напомнил, что Украина также прилагает все усилия для возвращения почти 20 тыс. детей и "десятков тысяч" людей, которые считаются пропавшими без вести.

Он уточнил, что это был первый случай, когда участие в возвращении украинцев домой принял Ватикан, ранее оказывавший помощь только в случае детей.

До этого они (Ватикан) нам помогали с возвращением украинских детей. Мы на прямой коммуникации с ними. Я надеюсь, что как раз этот возврат станет новой точкой... Возможно, наконец-то открылся новый канал и коммуникации, и возвращение гражданских граждан Украины — сказал уполномоченный по правам человека.

Лубинец анонсировал новый механизм возвращения украинцев из российского плена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.

В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины, - отметил Лубинец.

Лубинец отметил, что пока не может более подробно раскрыть сам механизм.

Он подчеркнул, что на Саммите мира в Швейцарии активно обсуждались вопросы возвращения похищенных Россией украинских детей, а также военнопленных.

По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.

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