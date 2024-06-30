Сколько украинцев до сих пор находятся в российском плену — данные Лубинца

Государство-агрессор Россия незаконно содержит более 14 тыс. граждан Украины, работа по их возвращению является самой сложной.
Главные тезисы
- Возвращение гражданского населения из российского плена становится вызовом для Украины из-за отсутствия возможностей для обмена или влияния на РФ.
- Дмитрий Лубинец объявил о разработке нового механизма возвращения украинцев из российского плена после Саммита мира в Швейцарии.
- Украина принимает все возможные меры для возвращения детей и граждан, которые считаются пропавшими без вести, в том числе с помощью Ватикана.
Возвращение гражданского населения в Украину является самой тяжелой работой
Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в кулуарах Молитвенного завтрака под состоявшимся в Киеве патронатом президента.
Уполномоченный пояснил, что в случае гражданских речь не идет об обмене, как в случае военнопленных, а именно о возвращении.
Лубинец напомнил, что Украина также прилагает все усилия для возвращения почти 20 тыс. детей и "десятков тысяч" людей, которые считаются пропавшими без вести.
Он уточнил, что это был первый случай, когда участие в возвращении украинцев домой принял Ватикан, ранее оказывавший помощь только в случае детей.
Лубинец анонсировал новый механизм возвращения украинцев из российского плена
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.
Лубинец отметил, что пока не может более подробно раскрыть сам механизм.
Он подчеркнул, что на Саммите мира в Швейцарии активно обсуждались вопросы возвращения похищенных Россией украинских детей, а также военнопленных.
По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-