Зʼявилося відео перших хвилин обміну українських військових з полону РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зʼявилося відео перших хвилин обміну українських військових з полону РФ

Дмитро Лубінець
Зʼявилося відео перших хвилин обміну українських військових з полону РФ
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Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець показав перші емоції звільнених українських захисників з російського полону 17 липня.

Головні тези:

 

  • У результаті обміну полоненими між Україною та Росією 17 липня додому повернули 95 українських захисників.
  • Серед звільнених військових різного складу були учасники оборони різних регіонів України, включаючи Маріуполь, Донецьк, Луганськ та інші.
  • Багато з повернутих військових потерпають від поранень та хронічних захворювань, які потребують тривалого лікування.
  • Україна вже провела 54 обміни полоненими, за що Державою-посередницею стали Обʼєднані Арабські Емірати.

Перші емоції українських захисників вдома

На відео можна побачити, як наші військові не стримують емоцій від повернення додому з полону РФ.

Неможливо стримати почуттів! Вітаємо на Батьківщині!, — написав Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Повернутий воїн телефонує близьким. Розмови з рідними розчулюють! Це ті миті, задля яких працює велика команда людей!, — коментує Лубінець.

Україна 17 липня звільнила з російського полону 95 військових

Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.

Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам.

Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.

Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Чимало українських бійців, які повертаються з полону, потерпають від наслідків поранень і мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість із військових були в полоні Росії з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, якого вважали зниклим безвісти.

Державою-посередницею в цьому обміні полоненими стали Обʼєднані Арабські Емірати. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону Координаційному штабу вдалося повернути 3 405 людей.

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