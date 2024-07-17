Зʼявилося відео перших хвилин обміну українських військових з полону РФ

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець показав перші емоції звільнених українських захисників з російського полону 17 липня.
Головні тези:
- У результаті обміну полоненими між Україною та Росією 17 липня додому повернули 95 українських захисників.
- Серед звільнених військових різного складу були учасники оборони різних регіонів України, включаючи Маріуполь, Донецьк, Луганськ та інші.
- Багато з повернутих військових потерпають від поранень та хронічних захворювань, які потребують тривалого лікування.
- Україна вже провела 54 обміни полоненими, за що Державою-посередницею стали Обʼєднані Арабські Емірати.
Перші емоції українських захисників вдома
На відео можна побачити, як наші військові не стримують емоцій від повернення додому з полону РФ.
Україна 17 липня звільнила з російського полону 95 військових
Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернули ще 95 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники.
Серед звільнених — 49 воїнів ЗСУ, зокрема й учасник «повітряного мосту», який добровільно полетів гвинтокрилом на «Азовсталь», аби допомогти заблокованим там підрозділам.
Також з полону звільнили двох військових Повітряних сил, 21 нацгвардійця, десятьох військових моряків, сімох тероборонців, пʼятьох прикордонників, двох працівників Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів.
Серед звільнених із полону — 23 людини боронили Маріуполь, з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі», 41 військовий воював на Донецькому напрямку, девʼятеро — на Луганському, стільки ж — на Запорізькому, по троє — на Херсонському та Харківському.
Один зі звільнених моряків на момент початку повномасштабного російського вторгнення був на Київщині та одразу приєднався до захисту свого селища у складі Макарівської територіальної оборони. Поки надавав гуманітарну допомогу місцевим, потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.
Державою-посередницею в цьому обміні полоненими стали Обʼєднані Арабські Емірати. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону Координаційному штабу вдалося повернути 3 405 людей.
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