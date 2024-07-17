Україна звільнила з російського полону 95 військових — фото

17 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону українських військових.
Головні тези:
- Україна успішно звільнила з російського полону 95 військових, серед яких воїни Збройних Сил України та Національної гвардії.
- Президент України Володимир Зеленський висловив подяку команді, яка здійснює обміни полоненими, та Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво.
- Зусилля президента та його команди надають важливий результат, дозволяючи повертати додому українських громадян, які перебувають у неволі.
- Володимир Зеленський запевнив про намір продовжувати пошуки кожної особи, яка може перебувати в полоні, з метою їх повернення на рідну землю.
95 українських військових повернулися з полону Росії
Цього разу 95 українців, які перебували у російському полоні, повернулися додому.
Подробиці обміну військовополоненими 17 липня
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про звільнення з ворожого полону ще 95 українських військовослужбовців.
Серед них 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.
Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405.
Обмін полоненими між Україною та РФ — перші подробиці
31 травня Україна та Росія провели новий обмін полоненими після тривалої паузи. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.
За словами президента, увесь цей час він та його команда ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону.
І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі, — заявив Володимир Зеленський.
Він також наголосив, що Україна пам’ятає про кожного свого громадянина та громадянку, як досі знаходяться в неволі.
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