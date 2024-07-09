Україна готує великий обмін військовополонених жінок — Лубінець

З полону РФ можуть повернути жінок-військовополонених

Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полон. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної ради України з прав людини

Лубінець зазначив, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Що відомо про обміни військовополоненими

25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. У цьому обміні також сприяли ОАЕ. З російського полону вдалося повернути 90 людей. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Україна повернула 5 жінок під час обміну, який відбувся ще 31 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.

Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України, — зазначив Лубінець. Поширити

За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.