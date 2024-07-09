Україна готує великий обмін військовополонених жінок — Лубінець

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених.
Головні тези:
- Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін військовополоненими, зокрема жінками, які перебувають у полоні РФ.
- Пріоритетними для повернення в Україну є важкопоранені та жінки, однак Росія їх не повертає.
- 25 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, у якому сприяли ОАЕ. 90 людей повернулися додому, включаючи захисників Маріуполя, ЧАЕС та інших.
- Президент України Володимир Зеленський не виключає обміну полоненими ''всіх на всіх'' до закінчення війни. Розроблений новий механізм повернення українців з російського полону.
З полону РФ можуть повернути жінок-військовополонених
Лубінець зазначив, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.
Що відомо про обміни військовополоненими
25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. У цьому обміні також сприяли ОАЕ. З російського полону вдалося повернути 90 людей. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.
Україна повернула 5 жінок під час обміну, який відбувся ще 31 травня.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону.
За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.
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