Україна готує великий обмін військовополонених жінок — Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готує великий обмін військовополонених жінок — Лубінець

Україна готує великий обмін військовополонених жінок — Лубінець
Джерело:  Суспільне

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених.

Головні тези:

  • Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін військовополоненими, зокрема жінками, які перебувають у полоні РФ.
  • Пріоритетними для повернення в Україну є важкопоранені та жінки, однак Росія їх не повертає.
  • 25 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, у якому сприяли ОАЕ. 90 людей повернулися додому, включаючи захисників Маріуполя, ЧАЕС та інших.
  • Президент України Володимир Зеленський не виключає обміну полоненими ''всіх на всіх'' до закінчення війни. Розроблений новий механізм повернення українців з російського полону.

З полону РФ можуть повернути жінок-військовополонених

Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полон.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної ради України з прав людини

Лубінець зазначив, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Що відомо про обміни військовополоненими

25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. У цьому обміні також сприяли ОАЕ. З російського полону вдалося повернути 90 людей. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Україна повернула 5 жінок під час обміну, який відбувся ще 31 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії, країнами-учасницями було розроблено новий механізм повернення українців з російського полону. 

Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України, — зазначив Лубінець.

За його словами, низка країн-учасниць Саміту заявили про власні можливості щодо допомоги у поверненні українських громадян з російського полону.

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