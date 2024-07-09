Украина готовит большой обмен военнопленных женщин — Лубинец

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 9 июля анонсировал обширный обмен, которым вернут женщин-военнопленных.
Главные тезисы
- Украина готовит обширный обмен военнопленными, включая женщин-военнопленных из плена России.
- Приоритет при возвращении в Украину имеют тяжелораненые и женщины-военнопленные, однако Россия не возвращает их.
- Использование нового механизма и поддержка стран-участников, включая Объединенные Арабские Эмираты, способствовали обмену пленными и возврату украинцев из российского плена.
- Президент Украины не исключает обмена пленными “всех на всех” до окончания войны, а Уполномоченный Верховной Рады планирует новый механизм возвращения гражданских граждан из плена.
Из плена РФ могут вернуть женщин-военнопленных
Лубинец отметил, что есть две категории военнопленных, приоритетные для возвращения в Украину. Это тяжелораненые и женщины. Однако Россия их не возвращает.
Что известно об обменах военнопленными
25 июня между Украиной и Россией прошел обмен пленными. В этом обмене также способствовали ОАЭ. Из российского плена удалось вернуть 90 человек. В частности, домой приехали защитники Мариуполя, ЧАЭС, терробороновцы и пограничники.
Украина вернула 5 женщин во время обмена, который прошел еще 31 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает обмена пленных "всех на всех" до окончания войны.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.
По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.
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