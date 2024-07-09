Украина готовит большой обмен военнопленных женщин — Лубинец

Из плена РФ могут вернуть женщин-военнопленных

Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем это публично сказать. Мы разрабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Лубинец отметил, что есть две категории военнопленных, приоритетные для возвращения в Украину. Это тяжелораненые и женщины. Однако Россия их не возвращает.

Что известно об обменах военнопленными

25 июня между Украиной и Россией прошел обмен пленными. В этом обмене также способствовали ОАЭ. Из российского плена удалось вернуть 90 человек. В частности, домой приехали защитники Мариуполя, ЧАЭС, терробороновцы и пограничники.

Украина вернула 5 женщин во время обмена, который прошел еще 31 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает обмена пленных "всех на всех" до окончания войны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.

В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины, — отметил Лубинец. Поделиться

По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.