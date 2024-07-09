Украина готовит большой обмен военнопленных женщин — Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готовит большой обмен военнопленных женщин — Лубинец

Украина готовит большой обмен военнопленных женщин — Лубинец
Читати українською
Источник:  Суспільне

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 9 июля анонсировал обширный обмен, которым вернут женщин-военнопленных.

Главные тезисы

  • Украина готовит обширный обмен военнопленными, включая женщин-военнопленных из плена России.
  • Приоритет при возвращении в Украину имеют тяжелораненые и женщины-военнопленные, однако Россия не возвращает их.
  • Использование нового механизма и поддержка стран-участников, включая Объединенные Арабские Эмираты, способствовали обмену пленными и возврату украинцев из российского плена.
  • Президент Украины не исключает обмена пленными “всех на всех” до окончания войны, а Уполномоченный Верховной Рады планирует новый механизм возвращения гражданских граждан из плена.

Из плена РФ могут вернуть женщин-военнопленных

Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем это публично сказать. Мы разрабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Лубинец отметил, что есть две категории военнопленных, приоритетные для возвращения в Украину. Это тяжелораненые и женщины. Однако Россия их не возвращает.

Что известно об обменах военнопленными

25 июня между Украиной и Россией прошел обмен пленными. В этом обмене также способствовали ОАЭ. Из российского плена удалось вернуть 90 человек. В частности, домой приехали защитники Мариуполя, ЧАЭС, терробороновцы и пограничники.

Украина вернула 5 женщин во время обмена, который прошел еще 31 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает обмена пленных "всех на всех" до окончания войны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что по результатам саммита мира в Швейцарии, странами-участницами был разработан новый механизм возвращения украинцев из российского плена.

В скором времени появится новый механизм возвращения гражданских граждан Украины, — отметил Лубинец.

По его словам, ряд стран-участниц Саммита заявили о собственных возможностях помощи в возвращении украинских граждан из российского плена.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Россия блокирует обмен пленными с Украиной — ответ Лубинца
Дмитрий Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Последний обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершен — что это значит
обмен пленными
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В тюрьмах РФ казнили более 100 украинских пленных — Офис Генпрокурора
Военнопленные украинцы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?