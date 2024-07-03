В тюрьмах РФ казнили более 100 украинских пленных - ОГП
Категория
Украина
Дата публикации

В тюрьмах РФ казнили более 100 украинских пленных - ОГП

Военнопленные украинцы
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Источник:  Укринформ

Следователи Международного уголовного суда (МКС) в сотрудничестве с украинскими коллегами расследуют факты пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными в местах их содержания на территории России.

Главные тезисы

  • Расследование МКС и украинской прокуратуры подтверждают факты насилия и преступлений, совершенных в российских тюрьмах в отношении украинских военных.
  • Руководитель Департамента войны ОГП Юрий Белоусов заявил, что расследование военных преступлений РФ является приоритетной задачей.
  • Военные преступления РФ являются не случайными инцидентами, а частью стратегии российского режима.

РФ казнила в своих тюрьмах 110 украинских военных

Пытки украинских пленников в российских тюрьмах становятся системными и свидетельствуют о том, что это неотъемлемая составляющая политики РФ. Об этом сообщил глава Департамента войны Офиса генпрокурора Украины, бывший правозащитник Юрий Белоусов.

У нас есть отдельное подразделение, которое занимается именно этим направлением. Вопрос только времени, когда эти люди попадут в наши руки.

Юрий Белоусов

Юрий Белоусов

Глава Департамента войны ОГП

Также, по его словам, в местах несвободы россияне казнили более 110 украинских военных.

Расследовать действительно сложно, потому что у нас нет доступа к территории, а иногда и к телам погибших. Но есть разные технологии, которые позволяют нам максимально задокументировать происшедшее, даже не имея доступа — заявил Юрий Белоусов.

Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.

Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.

Преступление совершено в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор

Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

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