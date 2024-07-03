В тюрьмах РФ казнили более 100 украинских пленных - ОГП

Следователи Международного уголовного суда (МКС) в сотрудничестве с украинскими коллегами расследуют факты пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными в местах их содержания на территории России.
Главные тезисы
- Расследование МКС и украинской прокуратуры подтверждают факты насилия и преступлений, совершенных в российских тюрьмах в отношении украинских военных.
- Руководитель Департамента войны ОГП Юрий Белоусов заявил, что расследование военных преступлений РФ является приоритетной задачей.
- Военные преступления РФ являются не случайными инцидентами, а частью стратегии российского режима.
РФ казнила в своих тюрьмах 110 украинских военных
Пытки украинских пленников в российских тюрьмах становятся системными и свидетельствуют о том, что это неотъемлемая составляющая политики РФ. Об этом сообщил глава Департамента войны Офиса генпрокурора Украины, бывший правозащитник Юрий Белоусов.
Также, по его словам, в местах несвободы россияне казнили более 110 украинских военных.
Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.
Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.
Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.
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