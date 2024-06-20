Украинские военнопленные в РФ. Координационный штаб установил почти 200 мест нахождения пленников
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военнопленные в РФ. Координационный штаб установил почти 200 мест нахождения пленников

Украинские военнопленные в РФ
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По состоянию на 20 июня установлено 186 мест содержания Россией украинских военнопленных и 29 мест, в которых пытают и жестоко обращаются с украинцами.

Главные тезисы

  • 90% возвращенных из плена РФ украинцев заявляют о фактах жестокого обращения, включая применение пыток и насилия сексуального характера.
  • Генеральный прокурор Украины раскрыл информацию о приказе обезглавить украинского воина в Донецкой области, что свидетельствует о запланированной стратегии российского режима по военным преступлениям.
  • Преступные приказы обезглавления воинов были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Установлено 186 мест содержания украинских военнопленных на территории РФ

Об этом сообщил на заседании Совета по правам человека, гендерному равенству и разнообразию при МИД Украины секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов.

Мы на сегодняшний день установили 186 мест содержания наших военнопленных и 29 мест содержания, в которых пытают и жестоко обращаются с нашими гражданами. Говоря о наших гражданах, я имею в виду две категории: военнопленные и гражданские.

Дмитрий Усов

Дмитрий Усов

Секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными

Секретарь подчеркнул, что на сегодняшний день удалось вернуть из российского плена 3 210 украинских граждан.

При этом 90% вернувшихся украинцев констатируют факт жестокого обращения с ними.

Усов отметил, что в местах, где держат украинских граждан, как правило, применяют такие формы пыток, как: причинение повреждений с помощью электрошокера, деревянных палок, молотка, пластиковой трубы, арматуры, ампутация пальцев, ушей, носа, нанесение колотых и резаных ран, избиение руками и ногами, осуществление выстрелов в конечности, неоказание медицинской помощи, имитация расстрела, угнетение, заливка воды в рот через тряпку, погружение головы в емкость с водой. Нередки случаи насилия сексуального характера.

В Координационном штабе добавили, что все перечисленные факты изучает Офис генпрокурора.

Командиры РФ приказали обезглавить бойца ВСУ в Донецкой области — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о произволе российских командиров, которые приказали обезглавить украинского воина в Донецкой области.

Генпрокуратура получила информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления.

Преступление совершено в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины

Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста.

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