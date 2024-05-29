В Украине открыли третий лагерь для пленных российских окупантов
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине открыли третий лагерь для пленных российских окупантов

Военнопленные РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

В новый лагерь содержание военнопленных оккупационной армии РФ в Украину привезли первых пленных российских захватчиков.

Что известно об открытии нового лагеря для военнопленных из армии РФ

Отмечается, что из-за большого количества пленных российских окупантов и блокирования Россией проведения обменов Украина вынуждена открывать новые места для содержания российских пленных.

По словам представителей проекта "Хочу жить", вероятно, это не последний подобный лагерь, который будет открыт в Украине.

Отмечается, что в отличие от страны-агрессорки России Украина придерживается норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

В частности, пленных российских окупантов содержат не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.

Их не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, они могут получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.

Что известно о блокировании Россией процесса обмена военнопленными

29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова официально заявила, что власти РФ решили приостановить обмен пленными с Украиной и безосновательно обвинили во всем Киев.

К сожалению, несколько месяцев спустя Украину, постоянно выдвигающую новые надуманные требования, обмены прекращены, — цинично заявила российская омбудсменка.

Ранее Москалькова публично врала о том, что послала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина якобы отказывается забирать уже несколько месяцев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как РФ использует тему обменов пленными для пропаганды против Украины — объяснение Лубинца
Дмитрий Лубинец
Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почти 2 тыс украинских военных из Азовстали до сих пор находятся в плену РФ
Азовсталь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия приостанавливает обмен пленными с Украиной
атьяна Москалькова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?