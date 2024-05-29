В новый лагерь содержание военнопленных оккупационной армии РФ в Украину привезли первых пленных российских захватчиков.
Что известно об открытии нового лагеря для военнопленных из армии РФ
Отмечается, что из-за большого количества пленных российских окупантов и блокирования Россией проведения обменов Украина вынуждена открывать новые места для содержания российских пленных.
По словам представителей проекта "Хочу жить", вероятно, это не последний подобный лагерь, который будет открыт в Украине.
Отмечается, что в отличие от страны-агрессорки России Украина придерживается норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.
В частности, пленных российских окупантов содержат не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.
Их не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, они могут получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.
Что известно о блокировании Россией процесса обмена военнопленными
29 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова официально заявила, что власти РФ решили приостановить обмен пленными с Украиной и безосновательно обвинили во всем Киев.
Ранее Москалькова публично врала о том, что послала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина якобы отказывается забирать уже несколько месяцев.
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