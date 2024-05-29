В Україні відкрили третій табір для полонених російських окупантів

До нового табору утримання військовополонених окупаційної армії РФ в Україні привезли перших полонених російських загарбників.

Що відомо про відкриття нового табору для військовополонених з армії РФ

Зазначається, що через велику кількість полонених російських окупантів та блокування Росією проведення обмінів Україна змушена відкривати нові місця для утримання російських полонених.

За словами представників проєкту “Хочу жить”, ймовірно, це не останній подібний табір, який буде відкрито в Україні.

Наголошується, що навідміну від країни-агресорки Росії Україна дотримується норм Женевської конвенції щодо поводження із військовополоненими.

Зокрема, полонених російських окупантів утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО.

Їх не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

Що відомо про блокування Росією процесу обмінів військовополоненими

29 травня уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова офіційно заявила, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими з Україною й безпідставно звинуватила у всьому Київ.

На жаль, кілька місяців через Україну, яка постійно висуває нові надумані вимоги, обміни припинені, — цинічно заявила російська омбудсменка. Поширити