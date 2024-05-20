20 травня — друга річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Однак переважна більшість оборонців міста досі знаходиться у російському полоні.
Понад 1900 оборонців Азовсталі знаходяться у російському полоні
16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тис. українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них.
Більшість захисників окупанти утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.
У міськраді наголосили, що кожного дня триває боротьба за звільнення з полону та повернення додому українських військових.
Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного п'ятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.
До цієї дати полк “Азов” випустив тематичне відео із закликом звільнити полонених.
В умовах, коли наші поранені побратими помирали без необхідних медикаментів, а продовжувати оборону «Азовсталі» було неможливо, Маріупольський гарнізон за наказом вищого військового Командування вийшов у полон — повідомили у полку “Азов“.
Як повідомили у полку “Азов“, їм вдалося відновитись, наростити бойову міць, і вони щодня борються за свободу бійців, які 736 днів перебувають у полоні.
Ми об'єднані однією метою: повернути 900 полонених азовців додому — заявивли у полку “Азов”.
РФ використовує українських полонених як психологічну зброю
За словами керівника пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, кожна друга родина отримувала дзвінки, де полонені українські військові закликали до мітингів.
Петро Яценко заявив, що українських полонених примушують повторювати один і той самий наратив.
Тобто, ми розуміємо, що це організована кампанія. Наратив такий, що, мовляв, подивіться: мене готові обміняти, але нібито Україна не хоче забирати. І ви маєте тиснути на уряд, ви маєте робити якісь акції.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-