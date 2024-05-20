20 травня — друга річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Однак переважна більшість оборонців міста досі знаходиться у російському полоні.

Понад 1900 оборонців Азовсталі знаходяться у російському полоні

16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тис. українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них.

Більшість захисників окупанти утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.

Сьогодні — друга річниця виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". 86 днів героїчної оборони Маріуполя та більше ніж два роки у полоні росіян. Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці й зараз продовжують боротьбу у полоні. Понад 1900 військових з Азовсталі все ще знаходяться у неволі, — повідомив мер Маріуполя. Поширити

У міськраді наголосили, що кожного дня триває боротьба за звільнення з полону та повернення додому українських військових.

Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного п'ятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.

До цієї дати полк “Азов” випустив тематичне відео із закликом звільнити полонених.

В умовах, коли наші поранені побратими помирали без необхідних медикаментів, а продовжувати оборону «Азовсталі» було неможливо, Маріупольський гарнізон за наказом вищого військового Командування вийшов у полон — повідомили у полку “Азов“.

Як повідомили у полку “Азов“, їм вдалося відновитись, наростити бойову міць, і вони щодня борються за свободу бійців, які 736 днів перебувають у полоні.

Ми об'єднані однією метою: повернути 900 полонених азовців додому — заявивли у полку “Азов”.

РФ використовує українських полонених як психологічну зброю

За словами керівника пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, кожна друга родина отримувала дзвінки, де полонені українські військові закликали до мітингів.

Вони почали надходити ще в 22-му році, але це не було так масово.Є такі військові підрозділи, родичі, які фактично масово отримують такі дзвінки і повідомлення, і ця робота з російської сторони велася ще давно. Зараз, після цього відтермінування обмінів, вона почалася з новою силою. Поширити

Петро Яценко заявив, що українських полонених примушують повторювати один і той самий наратив.