20 мая - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Однако подавляющее большинство защитников города по-прежнему находится в российском плену.
Более 1900 защитников Азовстали находятся в росийском плену
16 мая 2022 по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне увезли последних из них.
Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Еленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в русские колонии.
В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.
По состоянию на 2023 год был возвращен только каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.
К этой дате полк "Азов" выпустил тематическое видео с призывом освободить пленных.
В условиях, когда наши раненые собратья умирали без необходимых медикаментов, а продолжать оборону «Азовстали» было невозможно, Мариупольский гарнизон по приказу высшего военного командования вышел в плен — сообщили в полку Азов.
Как сообщили в полку "Азов", им удалось восстановиться, нарастить боевую мощь, и они ежедневно борются за свободу бойцов, 736 дней находящихся в плену.
Мы объединены одной целью: вернуть 900 пленных азовцев домой — заявили в полку "Азов".
РФ использует украинских пленных как психологическое оружие
По словам руководителя прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, каждая вторая семья получала звонки, где пленные украинские военные призывали к митингам.
Петр Яценко заявил, что украинских пленных заставляют повторять один и тот же нарратив.
То есть мы понимаем, что это организованная кампания. Наратив такой, что, мол, посмотрите: меня готовы обменять, но якобы Украина не хочет забирать. И вы должны давить на правительство, вы должны делать какие-то акции.
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