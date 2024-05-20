20 мая - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Однако подавляющее большинство защитников города по-прежнему находится в российском плену.

Более 1900 защитников Азовстали находятся в росийском плену

16 мая 2022 по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне увезли последних из них.

Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Еленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в русские колонии.

Сегодня — вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян. Они прошли ад в Мариуполе, затем в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену. Более 1900 военных из Азовстали все еще находятся в неволе, — сообщил мэр Мариуполя. Поделиться

В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.

По состоянию на 2023 год был возвращен только каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.

К этой дате полк "Азов" выпустил тематическое видео с призывом освободить пленных.

В условиях, когда наши раненые собратья умирали без необходимых медикаментов, а продолжать оборону «Азовстали» было невозможно, Мариупольский гарнизон по приказу высшего военного командования вышел в плен — сообщили в полку Азов.

Как сообщили в полку "Азов", им удалось восстановиться, нарастить боевую мощь, и они ежедневно борются за свободу бойцов, 736 дней находящихся в плену.

Мы объединены одной целью: вернуть 900 пленных азовцев домой — заявили в полку "Азов".

РФ использует украинских пленных как психологическое оружие

По словам руководителя прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, каждая вторая семья получала звонки, где пленные украинские военные призывали к митингам.

Они начали поступать еще в 22-м году, но это не было так массово. Есть такие военные подразделения, родственники, фактически массово получающие такие звонки и сообщения, и эта работа с российской стороны велась еще давно. Сейчас, после этой отсрочки обменов, она началась с новой силой. Поделиться

Петр Яценко заявил, что украинских пленных заставляют повторять один и тот же нарратив.