Почти 2 тыс. украинских военных из Азовстали до сих пор находятся в плену РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Почти 2 тыс. украинских военных из Азовстали до сих пор находятся в плену РФ

Азовсталь
Read in English
Читати українською
Источник:  Мариупольский горсовет

20 мая - вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". Однако подавляющее большинство защитников города по-прежнему находится в российском плену.

Более 1900 защитников Азовстали находятся в росийском плену

16 мая 2022 по приказу командования Сил обороны началась эвакуация 2,5 тыс. украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе. 20 мая россияне увезли последних из них.

Большинство защитников оккупанты удерживали во временно оккупированных Еленовке и Новоазовске. Впоследствии их перевели в русские колонии.

Сегодня — вторая годовщина выхода защитников Мариуполя из "Азовстали". 86 дней героической обороны Мариуполя и более двух лет в плену россиян. Они прошли ад в Мариуполе, затем в Еленовке и сейчас продолжают борьбу в плену. Более 1900 военных из Азовстали все еще находятся в неволе, — сообщил мэр Мариуполя.

В горсовете отметили, что каждый день продолжается борьба за освобождение из плена и возвращение домой украинских военных.

По состоянию на 2023 год был возвращен только каждый пятый из почти 2,5 тысяч пленных защитников Мариуполя.

К этой дате полк "Азов" выпустил тематическое видео с призывом освободить пленных.

В условиях, когда наши раненые собратья умирали без необходимых медикаментов, а продолжать оборону «Азовстали» было невозможно, Мариупольский гарнизон по приказу высшего военного командования вышел в плен — сообщили в полку Азов.

Как сообщили в полку "Азов", им удалось восстановиться, нарастить боевую мощь, и они ежедневно борются за свободу бойцов, 736 дней находящихся в плену.

Мы объединены одной целью: вернуть 900 пленных азовцев домой — заявили в полку "Азов".

РФ использует украинских пленных как психологическое оружие

По словам руководителя прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, каждая вторая семья получала звонки, где пленные украинские военные призывали к митингам.

Они начали поступать еще в 22-м году, но это не было так массово. Есть такие военные подразделения, родственники, фактически массово получающие такие звонки и сообщения, и эта работа с российской стороны велась еще давно. Сейчас, после этой отсрочки обменов, она началась с новой силой.

Петр Яценко заявил, что украинских пленных заставляют повторять один и тот же нарратив.

То есть мы понимаем, что это организованная кампания. Наратив такой, что, мол, посмотрите: меня готовы обменять, но якобы Украина не хочет забирать. И вы должны давить на правительство, вы должны делать какие-то акции.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР анонсировали на 8 марта премьеру фильма «Авиапрорыв на Азовсталь. Небо»
В ГУР анонсировали на 8 марта премьеру фильма «Авиапрорыв на Азовсталь. Небо»
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Годовщина прорыва на Азовсталь. Боец Хорус поделился воспоминаниями об ожесточенном бое
Годовщина прорыва на Азовсталь. Боец Хорус поделился воспоминаниями об ожесточенном бое
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Надо быть готовым умирать. Какой была битва за "Азовсталь" — видео
Надо быть готовым умирать. Какой была битва за "Азовсталь" — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?